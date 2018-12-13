سيسكا موسكو يلطم الريال بثلاثية في عقر داره

المصدر: د ب أ

تلقى ريال مدريد الإسباني لطمة جديدة في الموسم الحالي ومني بهزيمة ثقيلة صفر / 3 أمام ضيفه سيسكا موسكو الروسي اليوم الأربعاء في الجولة السادسة الأخيرة من مباريات المجموعة السابعة بالدور الأول لدوري أبطال أوروبا والتي شهدت خسارة روما الإيطالي 1 / 2 أمام مضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي.

ورغم الهزيمة، حافظ الريال وروما على موقعيهما في المجموعة، حيث تجمد رصيد الريال عند 12 نقطة في الصدارة مقابل تسع نقاط لروما في المركز الثاني، علما بأنهما ضمنا التأهل لدور الستة عشر قبل مباريات هذه الجولة.

ورفع سيسكا موسكو رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثالث بفارق الأهداف فقط أمام فيكتوريا بلزن لينتقل سيسكا موسكو إلى اللعب في دورالـ 32 لمسابقة الدوري الأوروبي.

ولقن سيسكا موسكو مضيفه درسا قاسيا وتغلب عليه بثلاثة أهداف سجلها فيدور شالوف وجورجي شينيكوف وآرنور سيجوردسون في الدقائق 37 و43 و73 .