تشلسي يوقف 4 من مشجعيه بسبب ستيرلينج

المصدر: د ب أ

أعلن نادي تشلسي الإنجليزي اليوم الاثنين حرمان 4 مشجعين من حضور مباريات الفريق لحين انتهاء التحقيقات المتعلقة بادعاءات الهتافات العنصرية ضد رحيم ستيرلينج لاعب مانشستر سيتي.

وخلال المباراة التي فاز فيها تشلسي على ضيفه سيتي 2 /صفر يوم السبت الماضي، التقطت عدسات الكاميرا صورا لبعض المشجعين وهم يصرخون في ستيرلينج عندما يلمس الكرة.

وأوضح تشيلسي في بيانه أنه "يساند تماما" تحقيقات الشرطة "وأي معلومات سنحصل عليها سننقلها للشرطة".

وأضاف البيان " يجد نادي تشلسي لكرة القدم جميع أشكال السلوك التمييزي مقيتًا وإذا كان هناك دليل على أن حاملي التذاكر يشاركون في أي سلوك عنصري ، فإن النادي سيصدر عقوبات صارمة".

وتابع البيان "سنساند أيضا بشكل كامل أي دعاوى جنائية".

ورحب مانشستر سيتي بقرار تشلسي، وأوضح في بيان له "النادي ورحيم متعاونون تماما مع تشلسي وسلطات التحقيق في ظل استمرار فحص الأحداث المتعلقة".

واستنكر ستيرلينج في بيان له أمس الأحد عبر حسابه على شبكة "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي ما جرى معه.

كما انتقد ستيرلينج طريقة تعامل وسائل الإعلام مع اللاعبين من أصحاب البشرة السمراء.