كلوب يخرج عن صمته ويتحدث عن صلاح

المصدر: رويترز

لم يشعر مدرب ليفربول، يورغن كلوب، بالقلق أبداً بخصوص قدرة محمد صلاح على تكرار تألقه في الموسم الماضي في آنفيلد، لكنه أكد ضرورة أن يتعلم اللاعب والنادي كيفية التعامل مع التوقعات العالية.

وسجل المهاجم المصري ثلاثة أهداف في الفوز 4-0 على بورنموث، ليقفز بليفربول إلى صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما هز الشباك 44 مرة مع ناديه في كل المسابقات خلال موسمه الأول مع الفريق.

وبعد التعرض لخلع في الكتف في نهائي دوري أبطال أوروبا في مايو الماضي، تأثر صلاح بالإصابة في كأس العالم مع بلاده، وبدأ الموسم بشكل متوسط، لكن كلوب يثق أن اللاعب البالغ عمره 26 عاما لم يفقد أبداً حاسته التهديفية.

وقال المدرب الألماني للصحافيين: "أنا مهتم باللحظة الحالية، لكني لم أصدر حكماً قاطعاً أبداً، لأن اللحظة هي جزء صغير مما نفعله جميعاً .. لذا لم أشعر بالقلق ولو لثانية واحدة".

وأضاف كلوب: "لو سجلت عشرة أهداف في أول خمس مباريات سيقول الجميع ‭'‬سيتكرر الأمر مجدداً‭،'‬ لكن لو سجلت 39 (في موسم واحد) سيقول البعض ‭'‬نعم لكنه لم يسجل 41‭'‬".

وتابع مدرب ليفربول: "لذا علينا جميعاً التعامل مع الأمر وبالطبع هو (صلاح) يحتاج إلى ذلك.. لم يمر أبداً بمثل هذا الموسم.. وهو يريد أن يكرر الموسم".

ورفع صلاح رصيده إلى عشرة أهداف في الدوري هذا الموسم، كما أنه أصبح أسرع لاعب في تاريخ ليفربول يسجل 40 هدفاً في المسابقة بعدما حقق ذلك في 52 مباراة.

ويخوض ليفربول مباراة مهمة غداً الثلاثاء عندما يستضيف نابولي، في مباراة لا بديل فيها عن الفوز، لاجتياز دور المجموعات.

ويحتاج ليفربول، الذي خسر أمام ريال مدريد في نهائي الموسم الماضي، إلى الفوز 1-0 أو بفارق هدفين لضمان الظهور في دور 16.