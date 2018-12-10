بالفيديو.. ريفر بليت يتوّج بكأس ليبرتادوريس في البرنابيو

المصدر: د ب أ

توج فريق ريفر بليت بلقب بطولة كأس كوبا ليبرتادوريس عقب فوزه على بوكا جونيورز 3 / 1، خلال المباراة التي جمعتهما الأحد في إياب الدور النهائي بالبطولة، والتي أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو بإسبانيا.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1/1، حيث تقدم داريو بينديتو لبوكا جونيورز في الدقيقة 44.

بينيديتو يشعل البرنابيو باختراقه للمدافعين وانفراده بأرماني حارس مرمى #ريفربليت ويسجل الهدف الأول لـ #بوكاجونيورز في الوقت القاتل من الشوط الأول لإياب نهائي #كوبا_ليبرتادوريس#البيان_الرياضي pic.twitter.com/BA1pxxlEXG — البيان الرياضي (@AlBayanSports) ٩ ديسمبر ٢٠١٨

وتعادل ريفر بليت بهدف سجله لوكاس براتو في الدقيقة 68.

براتتو يشعل مدريد مجدداً بـ "تيكي تاكا" خيالية ويسجل لـ #ريفربليت هدفا من 5 تمريرات رائعة بدأت من منتصف ملعب #بوكاجونيورز

#كوبا_ليبرتادوريس#البيان_الرياضي pic.twitter.com/MMSeTx6zUV — البيان الرياضي (@AlBayanSports) ٩ ديسمبر ٢٠١٨

وفي الشوط الإضافي الثاني سجل خوان فيرناندو كوينتيرو الهدف الثاني لريفر بليت في الدقيقة 109.

برنابيو يهتز للمرة الثالثة، حيث منح كوينتيرو التقدم لـ #ريفربليت بتسديدة رائعة بقدمه اليسرى ويقرب فريقه من لقب #كوبا_ليبرتادوريس

#بوكاجونيورز#البيان_الرياضي pic.twitter.com/WUwuuYaPmE — البيان الرياضي (@AlBayanSports) ٩ ديسمبر ٢٠١٨

وأضاف جونزالو مارتينيز الهدف الثالث في الدقيقة الأخيرة.

#ريفربليت يطلق رصاصة الرحمة على #بوكاجونيورز ويسجل الهدف الثالث ليؤكد تتويجه باللقب وتأهله إلى مونديال الأندية#كوبا_ليبرتادوريس #البيان_الرياضي pic.twitter.com/FQJLy6Lue7 — البيان الرياضي (@AlBayanSports) ٩ ديسمبر ٢٠١٨



وشهدت المباراة طرد لاعب بوكا جونيورز ويلمار باريوس في الدقيقة 92.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب بوكا جونيورز في 11 نوفمبر الماضي انتهت بالتعادل 2 / 2.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تشهد البطولة القارية صعود العملاقين الأرجنتينيين إلى النهائي.

وكان مقررا أن تقام هذه المباراة يوم 24 نوفمبر على ملعب "مونومينتال" معقل ريفر بليت، لكن تم تأجيلها أكثر من مرة بعد أن قامت مجموعة من مشجعي الفريق صاحب الضيافة بشن هجوم على الحافلة، التي كانت تقل فريق بوكا جونيورز إلى ملعب المباراة، وتعرض العديد من اللاعبين للإصابات منها إصابات خطرة.

وبهذا الفوز تأهل فريق إلى كأس العالم للأندية التي ستقام في الإمارات، حيث يستهل مبارياته في البطولة يوم 18 ديسمبر المقبل من الدور قبل النهائي.