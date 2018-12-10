 بالفيديو.. ريفر بليت يتوّج بكأس ليبرتادوريس في البرنابيو - البيان

بالفيديو.. ريفر بليت يتوّج بكأس ليبرتادوريس في البرنابيو

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المصدر:
  • د ب أ
التاريخ:

توج فريق ريفر بليت بلقب بطولة كأس كوبا ليبرتادوريس عقب فوزه على بوكا جونيورز 3 / 1، خلال المباراة التي جمعتهما الأحد في إياب الدور النهائي بالبطولة، والتي أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو بإسبانيا.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1/1، حيث تقدم داريو بينديتو لبوكا جونيورز في الدقيقة 44.

وتعادل ريفر بليت بهدف سجله لوكاس براتو في الدقيقة 68.

وفي الشوط الإضافي الثاني سجل خوان فيرناندو كوينتيرو الهدف الثاني لريفر بليت في الدقيقة 109.

وأضاف جونزالو مارتينيز الهدف الثالث في الدقيقة الأخيرة.


وشهدت المباراة طرد لاعب بوكا جونيورز ويلمار باريوس في الدقيقة 92.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب بوكا جونيورز في 11 نوفمبر الماضي انتهت بالتعادل 2 / 2.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تشهد البطولة القارية صعود العملاقين الأرجنتينيين إلى النهائي.

وكان مقررا أن تقام هذه المباراة يوم 24 نوفمبر على ملعب "مونومينتال" معقل ريفر بليت، لكن تم تأجيلها أكثر من مرة بعد أن قامت مجموعة من مشجعي الفريق صاحب الضيافة بشن هجوم على الحافلة، التي كانت تقل فريق بوكا جونيورز إلى ملعب المباراة، وتعرض العديد من اللاعبين للإصابات منها إصابات خطرة.

وبهذا الفوز تأهل فريق إلى كأس العالم للأندية التي ستقام في الإمارات، حيث يستهل مبارياته في البطولة يوم 18 ديسمبر المقبل من الدور قبل النهائي.

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