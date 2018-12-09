برشلونة يعزز صدارته للدوري الإسباني بفوز على إسبانيول برباعية

المصدر: د ب أ

قاد الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه، برشلونة، للفوز كبير على مضيفه إسبانيول 4 / صفر، خلال المباراة التي جمعتهما السبت في ديربي "كاتالونيا" بالجولة الخامسة عشر من الدوري الإسباني لكرة القدم، والتي شهدت أيضا تعادل إشبيلية مع فالنسيا 1/1 وفوز أتلتيكو مدريد على ألافيس 3 / صفر وسيلتا فيجور على فياريال 3 / 2.

وسجل ميسي هدفين لفريقه في الدقيقتين 17 و65 وأضاف الثنائي عثمان ديمبلي ولويس سواريز الهدفين الأخرين في الدقيقتين 26 والأخيرة من الشوط الأول على الترتيب.

ورفع برشلونة رصيده إلى 31 نقطة ليعزز موقعه في صدارة الترتيب ويبتعد بفارق ثلاث نقاط عن ملاحقيه أمام إشبيلية وأتلتيكو مدريد صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب.

في المقابل توقف رصيد إسبانيول عند 21 نقطة في المركز التاسع.

يذكر أن هذا الفوز هو التاسع لبرشلونة في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراتين والتعادل في أربع، فيما تعد هذه الخسارة هي السادسة لإسبانيول في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في ست مباريات والتعادل في ثلاث مباريات.

وفي المباراة الثانية، فرط فريق إشبيلية في فوز كان في متناول يديه بعدما تعادل مع فالنسيا 1/1.

وتقدم إشبيلية بهدف سجله بابلو سارابيا في الدقيقة 55، وتعادل فالنسيا بهدف سجله مختار دياخابي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع إشبيلية رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثاني، بفارق الأهداف أمام أتلتيكو مدريد، كما رفع فالنسيا رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثالث عشر بفارق الأهداف أمام إيبار.

يذكر أن هذا التعادل هو الرابع لإشبيلية في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في ثماني مباريات والخسارة في ثلاث، فيما يعد هذا التعادل هو التاسع لفالنسيا في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في ثلاث مباريات والخسارة في مثلها.

وفي المباراة الثالثة، فاز أتلتيكو مدريد على ضيفه ألافيس 3 / صفر.

وسجل أهداف أتلتيكو مدريد نيكولا كالينيتش وأنطوان جريزمان ورودريجو هيرنانديز في الدقائق 25 و82 و87.

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثالث، بفارق الأهداف خلف إشبيلية، فيما توقف رصيد ألافيس عند 24 نقطة في المركز الرابع.

يذكر أن هذا الفوز هو السابع لأتلتيكو مدريد مقابل الخسارة في مباراة والتعادل في سبع مباريات، فيما تعد هذه الخسارة هي الخامسة لفريق ألافيس مقابل الفوز في سبع مباريات والتعادل في ثلاث.

وفي المباراة الرابعة، فاز سيلتا فيجو على فياريال 3 / 2.

وسجل أهداف سيلتا فيجو برايس مينديز وأوكاي يوكوشلو وماكسيمليانو جوميز في الدقائق 44 و49 و51، فيما سجل هدفي فياريال كارلوس باكا في الدقيقتين 83 و87.

ورفع سيلتا فيجو رصيده إلى 20 نقطة في المركز العاشر وتوقف رصيد فياريال عند 14 نقطة في المركز السابع عشر.