تأهل الريال وبلباو وليفانتي وخيخون إلى دور الـ 16 بكأس الملك

المصدر: د ب أ

صعد ريال مدريد إلى دور الستة عشر لبطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، عقب فوزه السهل 6 / 1 على ضيفه مليلية (أحد أندية الدرجة الثالثة) الخميس في إياب دور الـ32 للمسابقة.

وكان الريال فاز 4 / صفر في مباراة الذهاب التي جرت على ملعب مليلية، ليفوز 10 / 1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

وعلى ملعب (سانتياجو برنابيو) معقل الفريق الملكي، تقدم الريال بهدفين عن طريق ماركو أسينسيو في الدقيقتين 33 و35، قبل أن يضيف خافيير سانشيز الهدف الثالث في الدقيقة 39.

وأحرز إيسكو الهدف الرابع للريال في الدقيقة 48، فيما أضاف فينيسيوس جونيورز الهدف الخامس في الدقيقة 75.

وسجل ياسين قاسمي هدف الشرف لمليلية في الدقيقة 80 من ركلة جزاء، ليختتم إيسكو مهرجان الأهداف، بإحرازه الهدف السادس للريال في الدقيقة 83.

ولحق أتلتيك بلباو بركب المتأهلين للدور ذاته، عقب فوزه 4 / صفر على مضيفه هويسكا، ليكرر تفوقه على منافسه، بعدما سبق أن تغلب عليه بنفس النتيجة في لقاء الذهاب الذي جرى بينهما الشهر الماضي، ليفوز 8 / صفر في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

وسجل اريتس أدوريز الهدفين الأول والثاني لبلباو في الدقيقتين 37 و58، فيما أحرز إينياكي ويليامس الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 80 و90.

وودع إيبار البطولة مبكرا، عقب تعادله 2 / 2 أمام ضيفه سبورتنج خيخون، الذي يلعب بدوري الدرجة الثانية.

واستفاد خيخون من فوزه 2 / صفر في لقاء الذهاب، ليفوز 4 / 2 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

وافتتح ألفارو خيمينيز التسجيل لخيخون في الدقيقة 13، ثم أضاف زميله بابلو بيريز رودريجيز الهدف الثاني في الدقيقة 39.

في المقابل، أحرز مارك كوكورييا وشارليز دياز هدفي إيبار في الدقيقتين 53 و87، لكنهما لم يكونا كافيين لنيل فريقهما بطاقة التأهل للدور المقبل.

وتأهل ليفانتي إلى دور الستة عشر أيضا للمسابقة عقب تغلبه على لوجو 2 / صفر.

وسجل هدفي ليفانتي خورخي مورينو ورافاييل دوامينا في الدقيقتين 80 والأخير من المباراة على الترتيب.

وكان ليفانتي تعادل في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب لوجو 1 / 1 ليصعد إلى دور الستة عشر بفوزه بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 3 / 1.