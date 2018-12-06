ليفربول يعبر بيرنلي ويواصل مطاردة مانشستر سيتي

المصدر: د ب أ

واصل ليفربول مطاردة مانشستر سيتي في صراع المنافسة على قمة الدوري الانجليزي لكرة القدم، بعدما حقق فوزا مثيرا 3 / 1 على مضيفه بيرنلي اليوم الأربعاء في المرحلة الخامسة عشر للمسابقة.

وحقق وولفرهامبتون مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما تغلب 2 / 1 على ضيفه تشيلسي، ليتلقى الفريق اللندني ضربة موجعة بتلقيه الخسارة للمباراة الثانية خلال لقاءاته الثلاثة الأخيرة في البطولة.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي جرت اليوم عن تعادل فولهام مع ضيفه ليستر سيتي 1 / 1، وإيفرتون مع ضيفه نيوكاسل يونايتد بالنتيجة ذاتها.

وارتفع رصيد ليفربول، الذي حقق فوزه الرابع على التوالي في المسابقة، إلى 39 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين فقط خلف سيتي (المتصدر)، في حين تجمد رصيد بيرنلي عند تسع نقاط في المركز التاسع عشر (قبل الأخير).

وتقدم بيرنلي بهدف مفاجيء حمل توقيع جاك كورك في الدقيقة 54، لكن جيمس ميلنر أدرك التعادل لليفربول في الدقيقة 62.

وأضاف المهاجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 69، فيما تكفل السويسري شيردان شاكيري بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 90.

من جانبه، تلقت آمال تشيلسي في المنافسة على الصدارة إلى ضربة موجعة بخسارته المباغته 1 /2 أمام مضيفه وولفرهامبتون.

وتجمد رصيد تشيلسي عند 31 نقطة في المركز الثالث، في حين ارتفع رصيد وولفرهامبتون إلى 19 نقطة في المركز الثاني عشر.

وتقدم تشيلسي عن طريق نجمه روبن لوفتوس تشيك في الدقيقة 18، لكن راؤول خيمينيز سجل هدف التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 59، ثم أضاف ديوجو جوتا الهدف الثاني لمصلحة وولفرهامبتون في الدقيقة 63.

ويعد هذا هو الفوز الخامس لفريق وولفرهامبتون في البطولة هذا الموسم، والأول منذ شهرين تقريبا.