الكرواتي مودريتش يحصد جائزة الكرة الذهبية لفرانس فوتبول

المصدر: د ب أ

أعلنت مجلة "فرانس فوتبول" اليوم الاثنين عن فوز الكرواتي لوكا مودريتش بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب لعام 2018.

وجاء إعلان المجلة الفرنسية عن فوز مودريتش بالكرة الذهبية خلال الحفل الذي أقيم بالعاصمة الفرنسية باريس اليوم.

واستحق مودريتش الجائزة بعد مسيرة رائعة مع منتخب كرواتيا في مونديال روسيا وقاده للعبور إلى المباراة النهائية قبل الخسارة أمام فرنسا.

كما سجل مودريتش مسيرة رائعة مع ريال مدريد الإسباني حيث ساهم في فوز الفريق بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي.

ونجح مودريتش في كسر هيمنة الثنائي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي على الجائزة طوال العقد الماضي.

وفاز مودريتش في وقت سابق هذا العام بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2018 في استفتاء الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

كما حصل مودريتش على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في كأس العالم 2018 بروسيا.

وجائزة الكرة الذهبية هي جائزة سنوية مقدمة من مجلة (فرانس فوتبول) تمنح لأفضل لاعب كرة قدم، وانطلقت نسختها الأولى عام 1956، حيث كانت المجلة الشهيرة وراء الفكرة وكانت هي التي تختار اللاعب الذي سيمنح الجائزة ولكنه أصبح حاليا يتم اختيار اللاعب بعد تصويت يتم من قبل الصحفيين المختصين بكرة القدم.

تقوم المجلة باستفتاء قائمة من 173 صحفيًا من حول العالم بشكل غير علني، بحيث يقوم كل صحفي باختيار أفضل ثلاثة لاعبين من وجهة نظره، ليحصل الأول على خمس نقاط والثاني على ثلاث نقاط والثالث على نقطة واحدة.

وبعد فرز الأصوات وتوزيع النقاط حسب موقع كل لاعب في قائمة المستفتيين على الجائزة، يتم في النهاية ترتيب اللاعبين تنازلياً ويحصل صاحب المركز الأول على الكرة الذهبية.

وكانت الجائزة تمنح في البداية للاعبين الأوروربيين، قبل أن يتم تعديل لائحتها عام 1995، وأصبح يتم منحها لجميع لاعبي العالم الذين يلعبون في الأندية الأوروبية.

وكان النجم الليبيري السابق جورج ويا أول لاعب غير أوروبي يمنح الجائزة عام 1995، وأصبحت الجائزة تمنح لجميع اللاعبين ولم تعد قاصرة على اللاعبين المحترفين في القارة العجوز عام 2007.

وفي عام 2010 تم الاتفاق على إيقاف الجائزة و دمجها مع جائزة أفضل لاعب كرة قدم في العالم المقدمة من (فيفا) تحت مسمى كرة الفيفا الذهبية، وفي عام 2016، لم تتوصل فرانس فوتبول مع فيفا لاتفاق حول تجديد العقد، وهو ما أعاد المجلة للتفرد بالكرة الذهبية، فيما أنشأ فيفا جائزة جديدة تحت مسمى الأفضل (ذا بيست).

ولم تقتصر جائزة الكرة الذهبية على الرجال هذا العام، حيث خصصت فرانس فوتبول جائزتين أُخريين، الأولى هي الكرة الذهبية لأفضل لاعبة في العام، والثانية هي جائزة كوبا التي ستمنح لأفضل لاعب شاب.

وفازت النرويجية ادا هيجربيرج بجائزة أفضل لاعبة عن عام 2018.

وتفوقت هيجربيرج نجمة اولمبيك ليون الفرنسي على 14 لاعبة أخرى.

ونال الفرنسي كيليان مبابي جائزة أفضل لاعب شاب تحت 21 عامًا عن عام 2018.

وحقق مبابي نجاحات هائلة سواء مع فريقه باريس سان جيرمان أو منتخب فرنسا.

وقاد مبابي فريقه سان جيرمان للتتويج بلقب دوري وكأس فرنسا وكأس الرابطة الفرنسية في الموسم الماضي.

كما ساهم النجم الشاب في تتويج منتخب فرنسا بلقب مونديال روسيا 2018.

