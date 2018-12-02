أتلتيكو مدريد يرفض تصدّر الليغا مؤقتاً

المصدر: د ب أ

أضاع أتلتيكو مدريد فرصة اعتلاء صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم مؤقتا، وذلك عقب تعادله 1 / 1 مع مضيفه جيرونا اليوم الأحد في المرحلة الرابعة عشرة للمسابقة التي شهدت أيضا فوز ريال بيتيس 1 / صفر على ضيفه ريال سوسييداد.

وارتفع رصيد أتلتيكو مدريد إلى 25 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطة خلف أشبيلية (المتصدر)، الذي يواجه مضيفه ديبورتيفو ألافيس في وقت لاحق اليوم، في حين رفع جيرونا رصيده إلى 21 نقطة في المركز السادس.

وبادر جيرونا بالتسجيل عبر نجمه الأوروغواياني كريستيان ستواني في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا للضائع بالشوط الأول من ركلة جزاء، قبل أن تنقذ النيران الصديقة فريق العاصمة الإسبانية من تلقي الخسارة، عقب تسجيل جوناس رامايلو لاعب جيرونا هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 82.

بتلك النتيجة، واصل أتلتيكو نتائجه المهتزة في البطولة، بعدما عجز عن تحقيق الانتصار للمباراة الثانية على التوالي، عقب تعادله 1 / 1 مع ضيفه برشلونة في المرحلة الماضية.

من جانبه، تغلب ريال بيتيس على ضيفه ريال سوسيداد 1 / صفر في وقت سابق اليوم.

ويدين بيتيس بالفضل في هذا الفوز للدومينيكي جونيور فيربو الذي سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 33.

الفوز رفع رصيد بيتيس إلى 19 نقطة في المركز العاشر بفارق الأهداف فقط خلف سوسيداد صاحب المركز التاسع.