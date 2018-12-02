يوفنتوس يبتعد في صدارة الكالشيو ورونالدو يتقدم هدافيه

المصدر: رويترز

هز كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الشباك للمباراة الخامسة على التوالي في دوري الدرجة الأولى الايطالي لكرة القدم ليكمل انتصار المتصدر 3-صفر خارج الديار على فيورنتينا السبت.

ودفع فيورنتينا، الذي تعادل في مبارياته الخمس السابقة، ثمن إضاعة الفرص التي أتيحت له ليرفع يوفنتوس، الذي فقد نقطتين فحسب في أول 14 مباراة، رصيده إلى 40 نقطة متقدما بفارق 11 نقطة على نابولي صاحب المركز الثاني.

ومنح لاعب الوسط رودريجو بيتانكور التقدم ليوفنتوس في الدقيقة 31 بعد أن تبادل الكرة مع باولو ديبالا قبل أن ينطلق داخل منطقة الجزاء ويسدد كرة منخفضة بعيدا عن متناول الحارس ألبان لافونت.

وأهدر ماركو بيناسي وفيتور هوجو فرصتين جيدتين لفيورنتينا في الشوط الثاني وأنقذ فويتشيخ شتينسني حارس يوفنتوس تسديدة أطلقها فيدريكو كييزا.

وبينما بدا فيورنتينا قريبا من إدراك التعادل، ضاعف المدافع جيورجيو كيليني تقدم يوفنتوس.

ولمس لافونت بيده محاولة كيليني لكن الكرة قفزت ودخلت المرمى بعد أن خدعت اثنين من لاعبي فيورنتينا.

ووضع رونالدو اسمه في قائمة المسجلين من ركلة جزاء بعد أن لمس إديميلسون الكرة بيده، ليرفع رصيده إلى عشرة أهداف في الدوري ويتقاسم صدارة قائمة الهدافين مع كشيشتوف بياتك مهاجم جنوة.

