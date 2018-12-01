السيتي يوسّع الفارق على قمة بريميرليج

المصدر: رويترز

تغلب مانشستر سيتي على بورنموث المتحمس 3-1 اليوم السبت ليواصل مسيرته الخالية من الهزائم ويزيد الفارق في صدارة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم إلى خمس نقاط.

وفاز كريستال بالاس 2-صفر على بيرنلي ليضع حدا لثماني مباريات بدون انتصارات، كما فاز كل من ليستر سيتي ووست هام يونايتد وبرايتون آند هوف البيون.

ولعب مانشستر سيتي بدون سيرجيو أجويرو وكيفن دي بروين ورياض محرز باستاد الاتحاد، لكنه تقدم على بورنموث بعد 16 دقيقة عن طريق برناردو سيلفا.

لكن الفريق الزائر أدرك التعادل قبل نهاية الشوط الأول بفضل ضربة رأس من المتألق كالوم ويلسون مهاجم منتخب انجلترا.

وتبددت الآمال في تحقيق مفاجأة حين سجل حامل اللقب مرة أخرى عبر رحيم سترلينج وإيلكاي جندوجان، ليوسع سيتي الفارق مع ليفربول صاحب المركز الثاني قبل مباراته أمام غريمه المحلي إيفرتون غدا الأحد.

وبدا هدرسفيلد في طريقه لمواصلة نتائجه الجيدة في الفترة الأخيرة عندما هز الشباك بعد 58 ثانية على ملعبه أمام برايتون بضربة رأس من ماتياس يورجنسن الذي سجل أسرع هدف في الدوري هذا الموسم.

لكن هدرسفيلد فقد لاعبه ستيف موني بعد مرور نصف ساعة عقب طرده بسبب مخالفة عنيفة واستغل برايتون تفوقه العددي ليسجل عن طريق شين دافي وفلورين أندوني.

ونجح بالاس في تجاوز هدرسفيلد في الترتيب بفوزه على بيرنلي باستاد سيلهيرست بارك ليخفف الضغط الواقع على مدربه روي هودجسون.

وكان هدفا جيمس مكارثر وأندروس تاونسند، بواقع هدف في كل شوط، هما أول هدفين يسجلهما بالاس من اللعب المفتوح على ملعبه هذا الموسم.

وبقي بيرنلي في منطقة الهبوط عقب تراجعه للمركز 18 بعد فوز كارديف سيتي 2-1 على ولفرهامبتون واندرارز أمس الجمعة.

وحقق ليستر أول انتصار بملعبه في الدوري منذ سبتمبر أيلول بفوزه بسهولة 2-صفر على واتفورد.

وافتتح جيمي فاردي التسجيل من ركلة جزاء في الدقيقة 12 قبل أن يهز جيمس ماديسون الشباك بتسديدة رائعة ليرتقي ليستر إلى المركز السابع.

وأحرز خافيير هرنانديز مهاجم وست هام هدفين وأضاف فيليبي أندرسون هدفا آخر ليفوز الفريق اللندني 3-صفر على مستضيفه نيوكاسل يونايتد ويوقف تقدم فريق المدرب رفائيل بنيتز في الأسابيع القليلة الماضية.

ويحل مانشستر يونايتد ضيفا على ساوثامبتون في آخر مباريات اليوم.