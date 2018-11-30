6 فرق تلتحق بركب المتأهلين لدور الـ 32 بالدوري الأوروبي

المصدر: د ب أ

صعد نادي دينامو كييف الأوكراني لدور الـ32 ببطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، عقب فوزه الصعب 1 / صفر على مضيفه أستانا الكازاخي الخميس في الجولة الخامسة (قبل الأخيرة) في المجموعة الحادية عشرة من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية، التي شهدت أيضا فوز رين الفرنسي بنفس النتيجة على مضيفه يابلونك التشيكي.

وارتفع رصيد دينامو كييف إلى 11 نقطة، لينفرد بالصدارة ويحجز أولى بطاقتي التأهل عن المجموعة للدور التالي، حيث يتفوق بفارق ثلاث نقاط أمام أقرب ملاحقيه، أستانا، فيما احتل رين الفرنسي المركز الثالث برصيد ست نقاط، وتذيل يابلونك الترتيب بنقطتين ليودع المسابقة رسميا.

وفي ما يأتي نتائج وترتيب المجموعة مجموعة الحادية عشرة:

دينامو كييف (اوكرانيا) 2-أستانا (كازاخستان) 2

رين (فرنسا) 2-يابلونيك (الجمهورية التشيكية) 1

يابلونيك (الجمهورية التشيكية) 2-دينامو كييف (اوكرانيا) 2

أستانا (كازاخستان) 2-رين (فرنسا) 0

رين (فرنسا) 1-دينامو كييف (اوكرانيا) 2

يابلونيك (الجمهورية التشيكية) 1-أستانا (كازاخستان) 1

أستانا (كازاخستان) 2-يابلونيك (الجمهورية التشيكية) 1

دينامو كييف (اوكرانيا) 3-رين (فرنسا) 1

أستانا (كازاخستان) 0-دينامو كييف (اوكرانيا) 1

يابلونيك (الجمهورية التشيكية) 0-رين (فرنسا) 1

الترتيب (لعب، فاز، تعادل، خسر، له، عليه، نقاط):

دينامو كييف 5 3 2 0 10 6 11

أستانا 5 2 2 1 7 5 8

رين 5 2 0 3 5 8 6

يابلونيك 5 0 2 3 5 8

وفي المجموعة السابعة، قلب رابيد فيينا النمساوي تأخره صفر / 1 أمام مضيفه سبارتاك موسكو الروسي، إلى فوز مثير 2 / 1، فيما تعادل رينجرز الاسكتلندي مع ضيفه فياريال الإسباني بدون أهداف.

واشتعل صراع حجز بطاقتي التأهل عن تلك المجموعة بين الفرق الأربعة، حيث تصدر فياريال الترتيب برصيد سبع نقاط، بفارق المواجهات المباشرة أمام أقرب ملاحقيه رابيد فيينا، واحتل رينجرز المركز الثالث بست نقاط، متفوقا بفارق نقطة على سبارتاك موسكو متذيل الترتيب.

في ما يلي نتائج وترتيب المجموعة (السابعة):

رابيد فيينا (النمسا) 2-سبارتاك موسكو (روسيا) 0

فياريال (اسبانيا) 2-غلاسكو رينجرز (اسكتلندا) 2

سبارتاك موسكو (روسيا) 3-فياريال (اسبانيا) 3

غلاسكو رينجرز (اسكتلندا) 3-رابيد فيينا (النمسا) 1

فياريال (اسبانيا) 5-رابيد فيينا (النمسا) 0

غلاسكو رينجرز (اسكتلندا) 0-سبارتاك موسكو (روسيا) 0

سبارتاك موسكو (روسيا) 4-غلاسكو رينجرز (اسكتلندا) 3

رابيد فيينا (النمسا) 0-فياريال (اسبانيا) 0

غلاسكو رينجرز (اسكتلندا) 0-فياريال (اسبانيا) 0

سبارتاك موسكو (روسيا) 1-رابيد فيينا (النمسا) 2



الترتيب (لعب، فاز، تعادل، خسر، له، عليه، نقاط):

فياريال 5 1 4 0 10 5 7

رابيد فيينا 5 2 1 2 5 9 7

غلاسكو رينجرز 5 1 3 1 8 7 6

سبارتاك موسكو 5 1 2 2 8 10

وفي المجموعة الثامنة، تغلب آينتراخت فرانكفورت الألماني على ضيفه أولمبيك مارسيليا الفرنسي 4 / صفر، وحقق أبولون ليماسول القبرصي مفاجأة كبرى بفوزه 2 / صفر على ضيفه لاتسيو الإيطالي.

وحافظ فرانكفورت على العلامة الكاملة، بعدما رفع رصيده إلى 15 نقطة من خمسة انتصارات، ليتربع منفردا على الصدارة، فيما ظل لاتسيو في المركز الثاني بتسع نقاط، علما بأن الفريقين ضمنا التأهل لدور الـ32 منذ الجولة الماضية، فيما احتل أبولون ليماسول المركز الثالث بأربع نقاط، وتواجد مارسيليا في القاع بنقطة واحدة.

في ما يأتي نتائج وترتيب المجموعةالثامنة:

لاتسيو (ايطاليا) 2-أبولون ليماسول (قبرص) 1

مرسيليا (فرنسا) 1-اينتراخت فرانكفورت (المانيا) 2

أبولون ليماسول (قبرص) 2-مرسيليا (فرنسا) 2

اينتراخت فرانكفورت (المانيا) 4-لاتسيو (ايطاليا) 1

مرسيليا (فرنسا) 1-لاتسيو (ايطاليا) 3

اينتراخت فرانكفورت (المانيا) 2-أبولون ليماسول (قبرص) 0

أبولون ليماسول (قبرص) 2-اينتراخت فرانكفورت (المانيا) 3

لاتسيو (ايطاليا) 2-مرسيليا (فرنسا) 1

أبولون ليماسول (قبرص) 2-لاتسيو (ايطاليا) 0

اينتراخت فرانكفورت (المانيا) 4-مرسيليا (فرنسا) 0



الترتيب (لعب، فاز، تعادل، خسر، له، عليه، نقاط):

اينتراخت فرانكفورت 5 5 0 0 15 4 15

لاتسيو 5 3 0 2 8 9 9

أبولون ليماسول 5 1 1 3 7 9 4

مرسيليا 5 0 1 4 5 13 1

وتأجل حسم تذكرتي التأهل عن المجموعة التاسعة للجولة الأخيرة، وذلك بعد تعادل مالمو السويدي مع ضيفه جينك البلجيكي 2 / 2، وفوز بشكتاش التركي 3 / 2 على مضيفه ساريسبورج النرويجي.

وبقي جينك في الصدارة برصيد ثماني نقاط، بفارق نقطة أمام بشكتاش صاحب المركز الثاني، واحتل مالمو المركز الثالث بست نقاط، فيما تواجد ساريسبورج في المركز الأخير بخمس نقاط.

في ما يلي نتائج وترتيب المجموعة التاسعة:

بشيكتاش (تركيا) 3-ساربسبورغ (النروج) 1

غنك (بلجيكا) 2-مالمو (السويد) 0

ساربسبورغ (النروج) 3-غنك (بلجيكا) 1

مالمو (السويد) 2-بشيكتاش (تركيا) 0

بشيكتاش (تركيا) 2-غنك (بلجيكا) 4

ساربسبورغ (النروج) 1-مالمو (السويد) 1

غنك (بلجيكا) 1-بشيكتاش (تركيا) 1

مالمو (السويد) 1-ساربسبورغ (النروج) 1

مالمو (السويد) 2-غنك (بلجيكا) 2

ساربسبورغ (النروج) 2-بشيكتاش (تركيا) 3



الترتيب (لعب، فاز، تعادل، خسر، له، عليه، نقاط):

غنك 5 2 2 1 10 8 8

بشيكتاش 5 2 1 2 9 10 7

مالمو 5 1 3 1 6 6 6

ساربسبورغ 5 1 2 2 8 9 5

وتلقى إشبيلية الإسباني خسارة مفاجئة صفر / 1 أمام مضيفه ستاندار لييج البلجيكي في المجموعة العاشرة، التي شهدت فوز كراسنودار الروسي 2 / 1 على ضيفه بلدية آكهيسار التركي.

وأنعش كراسنودار حظوظه في التأهل بعدما تربع على الصدارة برصيد 12 نقطة، بفارق ثلاث نقاط أمام أشبيلية وستاندار لييج، اللذين احتلا المركزين الثاني والثالث على التوالي، وظل بلدية آكهيسار في المؤخرة بلا نقاط.

في ما يأتي نتائج وترتيب المجموعة العاشرة:

آكهيسار سبور (تركيا) 0-كراسنودار (روسيا) 1

إشبيلية (اسبانيا) 5-ستاندار لياج (بلجيكا) 1

كراسنودار (روسيا) 2-إشبيلية (اسبانيا) 1

ستاندار لياج (بلجيكا) 2-آكهيسار سبور (تركيا) 1

إشبيلية (اسبانيا) 6-آكهيسار سبور (تركيا) 0

ستاندار لياج (بلجيكا) 2-كراسنودار (روسيا) 1

آكهيسار سبور (تركيا) 2-إشبيلية (اسبانيا) 3

كراسنودار (روسيا) 2-ستاندار لياج (بلجيكا) 1

ستاندار لياج (بلجيكا) 1-إشبيلية (اسبانيا) 0

كراسنودار (روسيا) 2-آكهيسار سبور (تركيا) 1



الترتيب (لعب، فاز، تعادل، خسر، له، عليه، نقاط):

كراسنودار 5 4 0 1 8 5 12

إشبيلية 5 3 0 2 15 6 9

ستاندار لياج 5 3 0 2 7 9 9

آكهيسار سبور 5 0 0 5 4 14 0

وحقق تشيلسي الانجليزي فوزا سهلا 4 / صفر على ضيفه باوك سالونيك اليوناني في المجموعة الثانية عشرة، التي شهدت فوز باتي بوريسوف من بيلاروس 2 / صفر على ضيفه فيدي المجري.

وارتفع رصيد تشيلسي، الذي حسم صعوده منذ الجولة الماضية، إلى 15 نقطة في الصدارة، فيما احتل باتي بوريسوف وفيدي المركزين الثاني والثالث على الترتيب برصيد ست نقاط، وتذيل باوك فرق المجموعة بثلاث نقاط.

في ما يأتي نتائج وترتيب المجموعة الثانية عشرة:

باوك (اليونان) 0-تشلسي (انكلترا) 1

مول فيدي (المجر) 0-باتي بوريسوف (بيلاروسيا) 2

باتي بوريسوف (بيلاروسيا) 1-باوك (اليونان) 4

تشلسي (انكلترا) 1-مول فيدي (المجر) 0

باوك (اليونان) 0-مول فيدي (المجر) 2

تشلسي (انكلترا) 3-باتي بوريسوف (بيلاروسيا) 1

باتي بوريسوف (بيلاروسيا) 0-تشلسي (انكلترا) 1

مول فيدي (المجر) 1-باوك (اليونان) 0

باتي بوريسوف (بيلاروسيا) 2-مول فيدي (المجر) 0

تشلسي (انكلترا) 4-باوك (اليونان) 0



الترتيب (لعب، فاز، تعادل، خسر، له، عليه، نقاط):

تشلسي 5 5 0 0 10 1 15

باتي بوريسوف 5 2 0 3 6 8 6

مول فيدي 5 2 0 3 3 5 6

باوك 5 1 0 4 4 9 3

وواصل أرسنال الانجليزي انتصاراته في المجموعة الخامسة، بفوزه الكبير 3 / صفر على مضيفه فورسكلا الأوكراني، فيما اكتسح سبورتنج لشبونة البرتغالي مضيفه كارباكا آجدام الأذربيجاني 6 / 1.

واحتفظ الفريق اللندني، الذي ضمن الصعود منذ الجولة الماضية، بصدارته للمجموعة برصيد 13 نقطة، فيما احتل سبورتنج لشبونة المركز الثاني برصيد عشر نقاط، ليتأهل أيضا للدور المقبل، وتجمد رصيد فورسكلا وكارباكا عند ثلاث نقاط، ليحتلا المركزين الثالث والرابع على الترتيب.

في ما يأتي نتائج وترتيب المجموعة الخامسة:

قره باخ (اذربيجان) 1-سبورتينغ (البرتغال) 6

فورسكلا بولتافا (اوكرانيا) 0-أرسنال (انكلترا) 3



الترتيب (لعب، فاز، تعادل، خسر، له، عليه، نقاط):

أرسنال 5 4 1 0 11 2 13

سبورتينغ 5 3 1 1 10 3 10

فورسكلا بولتافا 5 1 0 4 4 10 3

قره باخ 5 1 0 4 2 12 3

واقترب ميلان الإيطالي خطوة مهمة نحو الصعود للدور القادم بفوزه الكبير 5 / 2 على ضيفه ديديلانجي اللوكسمبورجي في المجموعة السادسة، التي شهدت تأهل ريال بيتيس الإسباني عقب انتصاره الثمين 1 / صفر على ضيفه أولمبياكوس اليوناني.

وارتفع رصيد ريال بيتيس إلى 11 نقطة في الصدارة، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه، ميلان، في حين احتل أولمبياكوس المركز الثالث برصيد سبع نقاط، وبقي ديديلانجي في ذيل الترتيب بلا نقاط.

وبات الفريق الإيطالي بحاجة للحصول على نقطة التعادل في لقائه القادم أمام مضيفه أولمبياكوس بالجولة الأخيرة في المجموعة، لنيل بطاقة الترشح الثانية لدور الـ32 برفقة بيتيس بتلك المجموعة.

في ما يأتي نتائج وترتيب المجموعة السادسة:

ريال بيتيس (اسبانيا) 1-اولمبياكوس (اليونان) 0

ميلان (ايطاليا) 5-دوديلانج (لوكسمبورغ) 2



الترتيب (لعب، فاز، تعادل، خسر، له، عليه، نقاط):

ريال بيتيس 5 3 2 0 7 2 11

ميلان 5 3 1 1 11 6 10

اولمبياكوس 5 2 1 2 8 5 7

دوديلانج 5 0 0 5 3 16 0

وفي المجموعة الأولى، حقق آيك لارناكا القبرصي فوزا معنويا 2 / 1 على مضيفه زيوريخ السويسري، فيما تعادل بايرليفركوزن الألماني 1 / 1 مع ضيفه لودوجوريتس رازاجراد البلغاري.

وانفرد ليفركوزن بصدارة المجموعة برصيد عشر نقاط، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه، زيوريخ، علما بأنهما ضمنا التأهل لدور الـ32 للمسابقة منذ الجولة الماضية، فيما احتل آيك لاناكا المركز الثالث برصيد خمس نقاط، وقبع لودوجوريتس في قاع الترتيب بثلاث نقاط.

في ما يأتي نتائج وترتيب المجموعة الأولى:

باير ليفركوزن (المانيا) 1-لودوغوريتس (بلغاريا) 1

اف سي زوريخ (سويسرا) 1-أيك لارنكا (قبرص) 2



الترتيب (لعب، فاز، تعادل، خسر، له، عليه، نقاط):

باير ليفركوزن 5 3 1 1 11 8 10

اف سي زوريخ 5 3 0 2 6 5 9

أيك لارنكا 5 1 2 2 5 7 5

لودوغوريتس 5 0 3 2 4 6 3

وتأهل ريدبول سالزبورج النمساوي للدور المقبل، بفوزه 1 / صفر على ضيفه لايبزج الألماني في المجموعة الثانية، التي شهدت فوز سيلتيك الاسكتلندي بالنتيجة ذاتها على مضيفه روزنبورج النرويجي.

وعزز ريدبول صدارته للمجموعة بعدما رفع رصيده إلى 15 نقطة، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، فيما ارتفع رصيد سيلتيك إلى تسع نقاط في المركز الثاني، وأصبح بحاجة للحصول على نقطة واحدة فقط في الجولة الأخيرة للصعود رسميا، في حين تجمد رصيد لايبزج عند ست نقاط في المركز الثالث، وظل روزنبورج في المؤخرة بلا نقاط.

في ما يأتي نتائج وترتيب المجموعة الثانية:

روزنبورغ (النروج) 0-سلتيك (اسكتلندا) 1

سالزبورغ (النمسا) 1-لايبزيغ (المانيا) 0



الترتيب (لعب، فاز، تعادل، خسر، له، عليه، نقاط):

سالزبورغ 5 5 0 0 15 5 15

سلتيك 5 3 0 2 5 6 9

لايبزيغ 5 2 0 3 8 7 6

روزنبورغ 5 0 0 5 3 13 0

وبلغ زينيت سان بطرسبرج الروسي الدور القادم، بفوزه 1 / صفر على ضيفه كوبنهاجن الدنماركي في المجموعة الثالثة، فيما تغلب بوردو الفرنسي 2 / صفر على ضيفه سلافيا براغ التشيكي.

ورفع زينيت رصيده إلى 11 نقطة في الصدارة، بفارق أربع نقاط أمام أقرب ملاحقيه سلافيا براغ، واحتل كوبنهاجن المركز الثالث بخمس نقاط، وحل بوردو في المؤخرة برصيد أربع نقاط.

في ما يأتي نتائج وترتيب المجموعة الثالثة:

زينيت سان بطرسبورغ (روسيا) 1-اف سي كوبنهاغن (الدنمارك) 0

بوردو (فرنسا) 2-سلافيا براغ (الجمهورية التشيكية) 0



الترتيب (لعب، فاز، تعادل، خسر، له، عليه، نقاط):

زينيت سان بطرسبورغ 5 3 2 0 6 3 11

سلافيا براغ 5 2 1 2 2 3 7

اف سي كوبنهاغن 5 1 2 2 3 4 5

بوردو 5 1 1 3 5 6 4

وحجز فناربخشه التركي بطاقة التأهل الثانية لدور الـ32 عن المجموعة الرابعة برفقة دينامو زغرب الكرواتي، الذي حسم تأهله منذ الجولة الماضية، بعدما تعادل معه بدون أهداف.

واستفاد الفريق التركي من تعادل اندرلخت البلجيكي بنفس النتيجة مع ضيفه سبارتاك ترنافا السلوفاكي.

وبقي دينامو زغرب في الصدارة برصيد 13 نقطة، فيما احتل فناربخشه المركز الثاني بثماني نقاط، متفوقا بفارق أربع نقاط على سلافيا ترانفا، صاحب المركز الثالث، وتذيل اندرلخت الترتيب بنقطتين.

في ما يأتي نتائج وترتيب المجموعة الرابعة:

فنبربغشة (تركيا) 0-دينامو زغرب (كرواتيا) 0

أندرلخت (بلجيكا) 0-سبارتاك ترنافا (سلوفاكيا) 0



الترتيب (لعب، فاز، تعادل، خسر، له، عليه، نقاط):

دينامو زغرب 5 4 1 0 11 3 13

فنبربغشة 5 2 2 1 7 6 8

سبارتاك ترنافا 5 1 1 3 3 7 4

أندرلخت 5 0 2 3 2 7