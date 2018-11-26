بالميراس يفوز بلقب الدوري البرازيلي بقيادة سكولاري

المصدر: رويترز

فاز بالميراس بلقب الدوري البرازيلي لكرة القدم قبل مباراة على النهاية عندما تغلب 1-صفر على فاسكو دا جاما الاحد مانحا المدرب لويز فيليبي سكولاري لقبا كبيرا آخر وهو في عمر السبعين.

وتولى سكولاري، الذي كان مدربا للبرازيل عندما فازت بكأس العالم للمرة الخامسة عام 2002 كما كان المسؤول عن الفريق في الخسارة المذلة 7-1 على أرضه امام ألمانيا في نسخة 2014، لمسؤولية بالميراس في يوليو الماضي بينما كان الفريق في المركز السابع متراجعا بفارق ثماني نقاط خلف المتصدر.

وتحت قيادة المدرب، الذي قاد البرتغال لنهائي بطولة أوروبا 2004 خلال مسيرته الطويلة والمميزة، فاز بالميراس في 16 مباراة في الدوري البرازيلي من بين 22 تلت تعيينه وتعادل في ست مباريات وتلقت شباكه تسعة أهداف فقط.

وسجل ديفرسون هدف الفوز في الدقيقة 71 من لقاء أمس على استاد ساو غانواريو عقب تحويله تمريرة ويليان نحو الشباك من مسافة قريبة ليرفع رصيد بالميراس الى 77 نقطة متقدما بفارق خمس نقاط عن فلامنجو الذي فاز 2-صفر على كروزيرو.