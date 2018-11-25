سان جيرمان يحقق فوزه الـ 14 توالياً

المصدر: رويترز

واصل باريس سان جيرمان المتصدر بدايته المثالية للموسم في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم وفاز 1-صفر على تولوز ليحقق انتصاره الـ 14 على التوالي أمس السبت بينما احتفل تييري هنري أخيرا بانتصاره الأول كمدرب لموناكو بالتفوق 1-صفر على كاين.

وتعادل موناكو صاحب المركز قبل الأخير مرتين وخسر أربع مرات تحت قيادة هنري مهاجم فرنسا السابق، لكنه كسر نحسه أخيرا وفاز بفضل هدف من رادامل فالكاو من ركلة حرة في الدقيقة 54.

واستفاد موناكو من قرار لحكم الفيديو المساعد، حيث ألغى هدف التعادل لفريق كاين بعد مراجعة طويلة لهذه اللقطة.

وفي وقت سابق أحرز إدينسون كافاني مهاجم أوروغواي هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة التاسعة ليرفع رصيده إلى تسعة أهداف في الدوري هذا الموسم ويحتفظ حامل اللقب بالعلامة الكاملة.

وغاب ثنائي الهجوم نيمار وكيليان مبابي عن تشكيلة سان جيرمان بعد إصابتهما مع البرازيل وفرنسا على الترتيب الأسبوع الماضي، لكن الفريق أصبح رصيده 42 نقطة من 14 مباراة وبفارق 15 نقطة عن أولمبيك ليون صاحب المركز الثاني الذي فاز 1-صفر على سانت إيتيين.

وفي قاع الجدول بقي موناكو في المركز 19 وقبل الأخير، لكنه تقدم بثلاث نقاط على جانجون فريق الذيل الذي خسر 2-1 أمام ستاد رانس.

واعتمد توماس توخيل مدرب سان جيرمان على يوليان دراكسلر وأنخيل دي ماريا للعب خلف كافاني في خط المقدمة لتعويض نيمار ومبابي.

ورغم أن تولوز بدأ منافسات اليوم متقدما بنقطتين فقط على منطقة الهبوط فإنه لم يشعر بالرهبة أمام حامل اللقب.

وشن تولوز عدة هجمات مرتدة في الشوط الثاني بفضل نشاط البديل جيمي دورماز لكن الخط الخلفي لسان جيرمان صمد للخروج بشباك نظيفة، وبفضل أيضا وجود الحارس الإيطالي المخضرم جيانلويجي بوفون.

وشارك المدافع البرازيلي داني ألفيس كبديل مع سان جيرمان في الشوط الثاني ليعود للملاعب بعد غياب ستة أشهر بسبب إصابة في الركبة أبعدته عن اللعب في كأس العالم الأخيرة.

ومن المنتظر أن يعود أيضا نيمار ومبابي إلى تشكيلة سان جيرمان عندما يواجه ليفربول في مباراة حاسمة بدوري أبطال أوروبا في باريس يوم الثلاثاء المقبل.

وفي مباريات أخرى يوم السبت تعادل نانت 1-1 مع أنجيه بينما تفوق نيم 1-صفر على ستراسبورج الذي أنهى اللقاء بعشرة لاعبين.

وبقي ديجون في المركز الثالث من أسفل الترتيب برصيد 12 نقطة بعدما تعادل دون أهداف مع بوردو.

وسيلعب ليل ثالث الترتيب في ضيافة نيس اليوم الأحد بينما يلعب مونبلييه صاحب المركز الرابع على أرضه مع رين ويلتقي أميان مع ضيفه أولمبيك مرسيليا.