ديمبلي ينقذ برشلونة من الخسارة أمام أتلتيكو مدريد

المصدر: د ب أ

سجل عثمان ديمبلي هدفا في الوقت القاتل ليقود فريقه برشلونة لتعادل صعب مع أتلتيكو مدريد 1 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما أمس السبت في الجولة الثالثة عشرة من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.

كما شهدت أيضا هذه الجولة سقوط ريال مدريد في فخ الخسارة أمام إيبار صفر / 3 وفوز بلنسية على رايو فاليكانو 3 / صفر وتعادل هويسكا مع ليفانتي 2/2.

وكان أتلتيكو مدريد قريبا من إزاحة برشلونة من صدارة جدول الترتيب بعدما سجل دييجو كوستا هدف التقدم في الدقيقة 77 لكن عثمان ديمبلي كان له رأي آخر وسجل هدفا في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة ليبقي فريقه في الصدارة.

ورفع برشلونة رصيده إلى 25 نقطة في صدارة الترتيب،مؤقتا، انتظارا لما ستسفر عنه مباراة إشبيليه وبلد الوليد اليوم الأحد، فيما رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثاني مؤقتا أيضا.

ويستعد أتلتيكو مدريد لمواجهة موناكو يوم الأربعاء المقبل في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى بدوري أبطال أوروبا والتي يسعى للفوز بها للتأهل إلى دور الستة عشر بالبطولة.

في المقابل، يواجه برشلونة أيندهوفن في الجولة الخامسة من المجموعة الثانية بالبطولة الأوروبية يوم الاربعاء أيضا، علما بأنه كان قد تأهل إلى دور الستة عشر من الجولة الماضية.