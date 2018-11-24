دورتموند يعزّز صدارته للبوندسليجا وبايرن يواصل التعثر

المصدر: د ب أ

عزز فريق بوروسيا دورتموند موقعه في صدارة الدوري الألماني لكرة القدم بفضل فوزه الصعب على مضيفه ماينز 2 /1 اليوم السبت في المرحلة الثانية عشر للبوندسليجا.

وواصل بايرن ميونخ حامل اللقب مسيرته الباهتة وتعادل مع ضيفه فورتونا دوسلدورف 3 /3.

وفي باقي المباريات، فاز اينتراخت فرانكفورت على مضيفه اوجسبورج 3 /1 وفولفسبورج على ضيفه لايبزج 1/صفر وتعادل هوفنهايم مع مضيفه هيرتا برلين 3 /3.

وعلى ملعب أوبل أرينا، انتظر دورتموند حتى الدقيقة 66 لافتتاح التسجيل بواسطة الإسباني باكو الكاسير، ولكن فرحة دورتموند لم تدم طويلا، حيث نجح ماينز في إدراك التعادل عن طريق روبن كايسون في الدقيقة 70.

وتقمص المدافع البولندي لوكاش بيشتشيك دور البطل وسجل هدف الفوز لدورتموند في الدقيقة 76.

وحقق دورتموند فوزه الثالث على التوالي والتاسع له هذا الموسم مقابل ثلاثة تعادلات، ويبقى هو الوحيد من بين كل فرق البوندسليجا الذي لم يتعرض لأية هزيمة حتى الآن.

ورفع دورتموند رصيده في الصدارة إلى 30 نقطة بفارق سبع نقاط أمام أقرب ملاحقيه فرانكفورت وبوروسيا مونشنجلادباخ.

وعلى ملعب اليانز ارينا سجل المهاجم الدولي توماس مولر هدفين لبايرن وسجل المهاجم الكونغولي دودي لوكيباكيو ثلاثة أهداف (هاتريك) لدوسلدورف.

وافتتح نيكلاس سوله التسجيل لبايرن في الدقيقة 17 ثم أضاف مولر الهدف الثاني في الدقيقة 20 ولكن دودي لوكيباكيو رد بهدف لفورتونا دوسلدورف في الدقيقة 44.

وفي الشوط الثاني سجل مولر فوز الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 58 ثم سجل دودي لوكيباكيو الهدف الثاني لدوسلدورف في الدقيقة 78.

وفي الوقت الذي انتظر فيه الجميع انتهاء المباراة بفوز بايرن، انشقت الأرض عن لوكيباكيو ليسجل الهدف الثالث له ولفريقه في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وواصل بايرن كبوته بعد أن تعثر في المباراتين الماضيتين أيضا، حيث تعادل مع فرايبورج 1 /1 وخسر أمام دورتموند 2 /3.

وحصد بايرن نقطة واحدة ليرفع رصيده إلى 21 نقطة في المركز الخامس مقابل تسع نقاط لدوسلدورف في المركز السابع عشر قبل الأخير.

وعلى ملعب إمبولس أرينا فاز اينتراخت فرانكفورت على مضيفه اوجسبورج بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ورفع فرانكفورت رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثاني وتجمد رصيد اوجسبورج عند 13 نقطة في المركز الثاني عشر.

وتقدم جوناثان دي جوزمان بهدف لفرانكفورت في الدقيقة الأولى ثم أضاف سباستيان هيلير الهدف الثاني في الدقيقة 47 وأحرز أنتي ريبيتش الهدف الثالث في الدقيقة 68.

وتكفل سيرجيو كوردوفا بتسجيل الهدف الوحيد لاوجسبورج في الدقيقة الاخيرة.

وعلى الملعب الأولمبي ببرلين تعادل هوفنهايم مع مضيفه هيرتا برلين 3 /3.

وتقدم هوفنهايم بهدفين عن طريق كريم ديميرباي اندريج كراماريتش في الدقيقتين الأول والعاشرة.

ورد فيداد ايبسيفيتش بهدف لهيرتا في الدقيقة 12 ثم أحرز ارمين بيساكسيتش الهدف الثالث لهوفنهايم في الدقيقة 55 وتكفل ماثيو ليكي بتسجيل الهدف الثاني لهيرتا في الدقيقة 71 قبل أن يخطف فالينتينو لازارو هدف التعادل القاتل في الدقيقة 87.

ورفع هوفنهايم رصيده إلى 20 نقطة في المركز السادس مقابل 17 نقطة لهيرتا في المركز الثامن.

وفاز فولفسبورج على ضيفه لايبزج بهدف حمل توقيع جيروم روسيلون في الدقيقة 55.

الفوز رفع رصيد فولفسبورج إلى 15 نقطة في المركز التاسع وتوقف رصيد لايبزج عند 22 نقطة في المركز الرابع.