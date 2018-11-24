المغربي يوسف النصيري يحرم ألافيس من صدارة "الليغا"

المصدر: د ب أ

حرم فريق ليجانيس ضيفه ديبورتيفو ألافيس من تصدر الدوري الإسباني لكرة القدم، بشكل مؤقت، بعدما تغلب عليه 1 / صفر الجمعة في الجولة الثالثة عشرة من الدوري.

ويدين ليجانيس بالفضل في هذا الفوز للاعبه المغربي يوسف النصيري الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 42.

ورفع ليجانيس رصيده إلى 13 نقطة في المركز السادس عشر وتوقف رصيد ديبورتيفو ألافيس عند 23 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطة خلف برشلونة المتصدر، والذي يواجه أتلتيكو مدريد اليوم السبت.

يذكر أن هذا الفوز هو الثالث لليجانيس في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في ست مباريات والتعادل في أربع، فيما تعد هذه الخسارة هي الرابعة لألافيس في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في سبع مباريات والتعادل في مباراتين.