كانتي يجدّد مع تشيلسي لخمس سنوات

المصدر: رويترز

أعلن تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الجمعة أن لاعب الوسط الدولي الفرنسي نغولو كانتي وقع عقدا جديدا مع النادي لمدة خمس سنوات.

وساهم كانتي، الذي انضم لتشيلسي في 2016، في فوز الفريق بلقب الدوري في أول مواسمه في ستامفورد بريدج وتوج موسمه الرائع ومستواه الثابت بالفوز بجائزة أفضل لاعب في موسم 2016-2017 من رابطة اللاعبين المحترفين وكذلك رابطة كتّاب كرة القدم.

وقال اللاعب البالغ عمره 27 عاما والفائز بلقب الدوري الإنجليزي مرتين في بيان "سعيد بتمديد عقدي مع تشيلسي. كانا عامين رائعين وأتمنى المزيد من الأعوام الرائعة المقبلة. "منذ وصولي للنادي تطورت كثيرا كلاعب وتحديت نفسي وحصدت بعض الجوائز لم أفكر أبدا فيها. أعشق المدينة والنادي وسعيد لبقائي هنا لفترة أطول".

وتوج كانتي بأول ألقابه في الدوري الممتاز مع ليستر سيتي موسم 2015-2016 وشارك من البداية في كافة مباريات فرنسا السبع في كأس العالم الأخيرة في روسيا ليقود منتخب بلاده للتتويج باللقب.

وعبر المدرب ماوريتسيو ساري عن سعادته بنجاح النادي في توقيع عقد جديد طويل المدى مع كانتي المتألق.

وقال المدرب الإيطالي في مؤتمر صحفي "أشعر بسعادة كبيرة بهذا العقد الجديد. أشعر بسعادة من أجله ولأنها أخبار مهمة...إنه لاعب مهم دفاعيا لكنه قادر على إحراز مزيد من الأهداف وبإمكانه تحسين أدائه في آخر 25 مترا من الملعب".

وردا على سؤال عن حدوث أي تطور فيما يتعلق بالتوصل لاتفاق جديد مع صانع اللعب ايدن هازارد قال ساري "لست على دراية بتطورات المسألة. يقدم أداء جيدا... وأتمنى أن يوقع (عقدا جديدا)".

وسيواجه تشيلسي، صاحب المركز الثالث والذي لم يخسر في الدوري الانجليزي الممتاز حتى الآن، منافسه توتنهام هوتسبير الذي يحتل المركز الرابع غدا السبت.

وقال ساري "يقدم توتنهام كرة جيدة وهو فريق قوي وينافس بقوة على لقب الدوري الانجليزي الممتاز. يتعين على لاعبي تشيلسي عدم فقدان الكرة في نصف ملعبهم لأن مهاجمي توتنهام يشكلون خطورة في مثل هذه المواقف".