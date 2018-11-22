رابطة الدوري الانجليزي ترفض تقليص عدد اللاعبين الأجانب

المصدر: د ب أ

ذكرت رابطة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم امس الأربعاء، أن مقترحات تقليص عدد اللاعبين الأجانب بجميع فرق المسابقة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لن يكون له أي تأثير إيجابي على منتخب انجلترا.

ويريد المسؤولون في اتحاد الكرة الإنجليزي زيادة حصة اللاعبين المحليين في تشكيلة كل فريق، المكونة من 25 لاعبًا، من ثمانية إلى 12، مع تقليص اللاعبين الأجانب في كل فريق من 17 إلى 13 لاعبًا.

وأثيرت التكهنات في بعض الأوساط بأن فرصة اللاعبين الشباب المحليين في المشاركة مع أندية الدوري الانجليزي ستكون كبيرة للغاية، لاسيما مع تقلص عدد اللاعبين الأجانب في حال تنفيذ بريطانيا خطة الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

وكشفت رابطة الدوري الانجليزي في بيان عن أنها أجرت محادثات مع الحكومة البريطانية وغيرها من "الأطراف المعنية" بشأن تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على كرة القدم في البلاد.

وأوضحت الرابطة في البيان "نعمل في الوقت الحالي على قواعد تحد من عدد الأندية التي لا ينتمي إليها لاعبون محليون، ويمكن أن تكون في فرق عالية المستوى، في الوقت الذي نعمل فيه أيضًا مع الأندية لتطوير اللاعبين على كافة المستويات".

وقالت "لا يوجد أي دليل على أن زيادة حصص اللاعبين المحليين سيكون له تأثير إيجابي على المنتخبات الوطنية".

وأضافت الرابطة أنها أجرت محادثات أيضا مع رابطة دوري الدرجة الأولى الانجليزي، والرابطة الاسكتلندية للمحترفين.

وتابعت أن هناك "اتفاقا بأنه لا ينبغي استغلال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لإضعاف أندية كرة القدم في بريطانيا ولا الإضرار بقدرتها على التعاقد مع لاعبين دوليين".

وذكر البيان "تدرك روابط الدوريات الثلاث أيضا أن مسار تطوير اللاعبين البريطانيين الشباب يحتاج لمزيد من التعزيز والالتزام بإيجاد طرق لتحقيق ذلك في جميع الأندية المحترفة".