إسبانيا تعرض على المغرب التنظيم المشترك لمونديال 2030

المصدر: د ب أ

قدم بيدرو سانشير رئيس الوزراء الإسباني مقترحا إلى نظيره المغربي سعد الدين العثماني بشأن إمكانية التقدم بطلب تنظيم مشترك لنهائيات كأس العالم لكرة القدم عام 2030.

وقال سانشيز في الرباط "لقد قدمت مقترحا للتنظيم المشترك لكأس العالم بين إسبانيا والمغرب والبرتغال أولا للحكومة المغربية ثم للملك محمد السادس".

ووفقا لصحيفة "ال بايس" الإسبانية فإن هذا المقترح جاء على هامش زيارة سانشيز إلى المغرب ولقائه برئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني.

وأشارت الصحيفة إلى أن العثماني والملك رحبا بهذه الفكرة التي بموجبها ستقام فعاليات كأس العالم للمرة الأولى في قارتين مختلفتين.

(د ب أ)