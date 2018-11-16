"الأسود الثلاثة" يقهر أميركا بثلاثية في ليلة وداع روني

المصدر: د ب أ

حقق منتخب انجلترا لكرة القدم فوزا معنويا 3 / صفر على ضيفه منتخب الولايات المتحدة في المباراة الودية التي جرت بينهما مساء الخميس لتكريم نجم الكرة الانجليزي واين روني.

وافتتح جيسي لينجارد التسجيل لمنتخب انجلترا في الدقيقة 25، فيما تكفل ترينت أليكسندر أرنولد وكالوم ويلسون بتسجيل الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 27 و77.

وسجل النجم الانجليزي واين روني ظهوره الأخير بقميص منتخب انجلترا بعد اعتزاله اللعب دوليا.

ويستعد منتخب انجلترا لمواجهة ضيفه منتخب كرواتيا يوم الأحد القادم في الجولة السادسة (الأخيرة) بالمجموعة الرابعة في القسم الأول لبطولة دوري الأمم الأوروبية.

ويحتل منتخب انجلترا المركز الثاني برصيد 4 نقاط، بفارق نقطتين خلف منتخب إسبانيا (المتصدر)، الذي أنهى مبارياته في المجموعة، فيما يتفوق بفارق الأهداف على منتخب كرواتيا، صاحب المركز الثالث، المتساوي معه في نفس الرصيد.

ويسعى منتخب انجلترا للحصول على النقاط الثلاث أمام كرواتيا، من أجل الانقضاض على صدارة المجموعة وخطف بطاقة التأهل لنهائيات المسابقة القارية.

ويشارك في نهائيات البطولة التي ستجرى في يونيو من العام القادم، متصدرو المجموعات الأربع في القسم الأول.

وتلقى الهداف التاريخي للمنتخب الإنجليزي لكرة القدم، واين روني، تكريما رائعا قبل انطلاق المباراة على ملعب "ويمبلي"، وشكل لاعبو المنتخبين ممرا شرفيا أثناء دخوله، رفقة أولاده الأربعة إلى أرضية الملعب من أجل تكريمه من قبل رئيس الاتحاد الإنجليزي، غريغ كلارك، بمناسبة مشاركة "الفتى الذهبي" الأخيرة على المستوى الدولي بقميص منتخب "الأسود الثلاثة".

وخاض روني مباراته الدولية الأولى بقميص منتخب إنجلترا أمام نظيره الأسترالي، في 12 فبراير 2003، ولم يكن حينها يتجاوز الـ 17 من عمره، ليصبح أصغر لاعب يرتدي قميص "الأسود الثلاثة"، قبل أن يكسر ثيو والكوت هذا الرقم في يونيو 2006.

وأعلن واين روني (33 عاما)، لاعب فريق دي سي يونايتد الأميركي، اعتزاله اللعب دوليا في أغسطس 2017، بعد أن شارك في 119 مباراة دولية، سجل خلالها 53 هدفا، ليصبح الهداف التاريخي لمنتخب إنجلترا.