ريوس يدافع عن يواخيم لوف

المصدر: د ب أ

دافع ماركو ريوس قائد بوروسيا دورتموند عن يواخيم لوف مدرب المنتخب الألماني لكرة القدم.

وأكد ريوس أنه لا يتفهم الانتقادات الموجهة إلى لوف أو دعوات إقالته والبحث عن مدير فني جديد.

وقال ريوس في مقابلة مع صحيفة "سود دويتشه تسيتونج" اليوم الخميس "لازلنا نثق به".

وأضاف "لقد نهض لوف بالكرة الألمانية كثيرا في العقد الأخير".

ويغيب ريوس عن المباراة الودية التي تجمع المنتخب الألماني بنظيره الروسي مساء اليوم بسبب الإصابة في القدم.

ويتولى لوف تدريب منتخب ألمانيا منذ 2006 لكنه تعرض لهجوم لاذع مؤخرا بعد الخروج من كأس العالم واستمر الهجوم مع تدني نتائج الماكينات في دوري الأمم الأوروبي.

ولكن منذ كأس العالم أجرى لوف العديد من التغييرات على قوام فريقه واستعان بالكثير من اللاعبين الشباب.

وقد يهبط المنتخب الألماني في دوري الأمم الأوروبي، ولكن بالنسبة لريوس ذلك ليس بالأمر المهم.

وأشار قائد دورتموند "بصراحة لا أكترث، ما يهم حقا هي بطولة كأس العالم وكذلك كأس الأمم الأوروبية".