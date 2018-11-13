هل يقلص الاتحاد الإنجليزي عدد الأجانب في الدوري الممتاز؟

المصدر: رويترز

قالت صحيفة تايمز اليوم الثلاثاء إن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يخطط لتقليص عدد اللاعبين الأجانب في فرق الدوري الممتاز من 17 إلى 12 لاعبا في ظل الرغبة في التعامل مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ولزيادة عدد اللاعبين المحليين.

ولو تقرر تنفيذ هذا المقترح، المتوقع تقديمه للأندية هذا الأسبوع، سيعني ذلك إجراء تغييرات كبيرة في الكثير من الفرق. ويملك 13 فريقا أكثر من 12 لاعبا أجنبيا هذا الموسم.

ولم يتسن لرويترز الحصول على تعليق من الاتحاد الإنجليزي.

وقال التقرير إن الاتحاد الإنجليزي سيوافق في المقابل على منح الأندية تصريح العمل، الذي عادة ما يكون مطلوبا للاعب القادم من خارج الاتحاد الأوروبي، بمجرد ارتباطه بعقد مع ناديه في الدوري الممتاز.

وأضاف التقرير أنه في حال عدم توصل الأندية إلى اتفاق مع الاتحاد الإنجليزي فإنها ستواجه إمكانية سير كل لاعبي دول الاتحاد الأوروبي في نفس إجراءات اللاعبين الآخرين للحصول على تصاريح العمل المطلوبة.

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي قالت يوم الاثنين إن هناك بعض الأمور لم يتم التوصل فيها إلى حلول بخصوص خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في ظل استمرار المفاوضات بين الطرفين.