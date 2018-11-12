سولاري مدرباً لريال مدريد حتى نهاية الموسم

المصدر: رويترز

ذكرت محطة ئي.إس.بي.إن التلفزيونية الرياضية اليوم الاثنين أن سانتياجو سولاري أصبح مدربا دائما لريال مدريد حامل لقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم حتى نهاية الموسم.

وقاد المدرب الأرجنتيني البالغ عمره 42 عاما الفريق لأربعة انتصارات متتالية منذ توليه المسؤولية عقب إقالة يولن لوبيتيغي قبل أسبوعين.

وتمنع اللوائح في إسبانيا بقاء المدرب المؤقت في منصبه أكثر من 15 يوما، تنتهي اليوم، بدون تعيينه كمدرب دائم.

وأبلغ الاتحاد الإسباني للعبة شبكة ئي.إس.بي.إن أن ريال مدريد أرسل أوراق تعيين سولاري بشكل دائم للاتحاد.

وعقب الفوز على مليلية في كأس ملك إسبانيا وفيكتوريا بلزن في دوري أبطال أوروبا وريال بلد الوليد وسيلتا فيجو في الدوري المحلي قاد سولاري الفريق لأفضل بداية لأي مدرب في تاريخ النادي.

وأقيل لوبيتيغي من منصبه بسبب النتائج السيئة التي أدت لتراجع الفريق للمركز التاسع في ترتيب الدوري لكن عقب الفوز 4-2 أمس الأحد على ملعب سيلتا بات فريق العاصمة في المركز السادس متأخرا بفارق أربع نقاط عن برشلونة المتصدر.