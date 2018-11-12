تعادل بوكا وريفر بليت 2/2 في ذهاب نهائي كأس ليبرتادوريس

المصدر: رويترز

تعادل بوكا جونيورز مع ريفر بليت 2-2 في ذهاب نهائي كأس ليبرتادوريس لأندية أمريكا الجنوبية لكرة القدم عقب مباراة مثيرة اقيمت أمس الاحد بعد ان كانت مقررة السبت وتأجلت بسبب تساقط الامطار بغزارة في الارجنتين.

ووضع رامون ابيلا بوكا في المقدمة عقب 34 دقيقة لكن لوكاس براتو تعادل للضيوف بعدها بأقل من دقيقتين.

وسجل داريو بينيديتو الهدف الثاني لبوكا قبل لحظات على نهاية الشوط الاول لكن كارلوس ازكييردوز سجل هدفا بالخطأ في مرماه عقب 61 دقيقة ليعادل النتيجة.

وستقام مباراة الاياب على استاد مونومنتال التابع لريفر يوم 24 نوفمبر الجاري.

وقال خافيير بينولا مدافع ريفر "كانت المباراة التي توقعها الجميع. صعبة مع كثير من القتال. تفاصيل صغيرة كان يمكن أن تؤدي إلى الفوز لكننا كافحنا والتعادل نتيجة عادلة".

وارتقت المباراة الممتعة لمستوى الحدث وهي أول مرة يلعب فيها أكبر فريقين في الارجنتين في نهائي ليبرتادوريس.

ومع حظر وجود جماهير الفريق الضيف في قمة الارجنتين خوفا من العنف لعب بوكا، الفائز بلقبه السادس والأخير في 2007، الذهاب أمام جماهيره باستاد بومبنيرا.

وخاض ريفر المباراة في ظل غياب مدربه مارسيلو جاياردو بسبب حظر وجوده في الملعب لعدم امتثاله لإيقافه في إياب الدور قبل النهائي أمام جريميو حامل اللقب.