سبعة فرق تحسم تأهلها إلى دور الـ 32 بالدوري الأوروبي

المصدر: د ب أ

حسم أرسنال وتشيلسي الإنجليزيان وآينتراخت فرانكفورت وباير ليفركوزن الألمانيان وكذلك لاتسيو الإيطالي وزيوريخ السويسري ودينامو زغرب الكرواتي تأهلها إلى الدور الثاني (دور الـ 32) من بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم عبر الجولة الرابعة من مباريات دور المجموعات، مساء أمس الخميس.

وحسم أرسنال تأهله رغم تعادله السلبي مع ضيفه سبورتينج لشبونة البرتغالي بينما تغلب باير ليفركوزن على زيوريخ 1 / صفر ودينامو زغرب على سبارتاك ترنافا السلوفاكي 3 / 1.

وفي وقت سابق من مساء الخميس حسمت أندية تشيلسي وآينتراخت فرانكفورت الألماني ولاتسيو الإيطالي تأهلها إلى الدور الثاني بينما تأكد خروج مرسيليا الفرنسي، وصيف بطل الموسم الماضي، والبطل السابق أندرلخت البلجيكي من دور المجموعات.

وتغلب تشيلسي على مضيفه باتي بوريسوف، من بيلاروس 1 / صفر وآينتراخت فرانكفورت على مضيفه ابولون ليماسول القبرصي 3 / 2 ولاتسيو على مرسيليا 2 / 1 لتحسم الفرق الثلاثة تأهلها قبل جولتين من نهاية منافسات دور المجموعات.

وفي مباريات أخرى جرت مساء الخميس بالجولة الرابعة، تغلب فناربخشه التركي على أندرلخت 2 / صفر وأستانا الكازاخستاني على يابلونك التشيكي 2 / 1 وأشبيلية الإسباني على مضيفه أكهيسار سبور التركي 3 / 2 ودينامو كييف الأوكراني على رين الفرنسي 3 / 1 ومول فيدي المجري على باوك سالونيكا اليوناني 1 / صفر.

كذلك تغلب سبارتاك موسكو الروسي على جلاسجو رينجرز الاسكتلندي 4 / 3 وكراسنودار الروسي على ستاندر ليج البلجيكي 2 / 1 وأولمبياكوس اليوناني على ديديلانجي من لوكسمبورج 5 / 1 وريد بول سالزبورج النمساوي على مضيفه روزنبورج النرويجي 5 / 2 وكارباج اجدام من اذربيجان على مضيفه فورسكلا بولتافا الأوكراني 1 / صفر.

وتعادل جينك البلجيكي مع بشكتاش التركي 1 / 1 ومالمو السويدي مع سارسبورج النرويجي 1 / 1 وفياريال الإسباني مع مضيفه رابيد فيينا النمساوي سلبيا وريال بيتيس الإسباني مع ميلان الإيطالي 1 / 1 وبوردو الفرنسي مع زينيت سان بطرسبرج الروسي 1 / 1 وسلافيا براغ التشيكي مع كوبنهاجن الدنماركي سلبيا ولودجوريتس البلغاري مع آيك لارناكا القبرصي سلبيا.

وفي المجموعة الخامسة، كان التعادل السلبي مع سبورتينج لشبونة كافيا لحسم تأهل أرسنال إلى دور ال32 بعد أن انتهت المباراة الأخرى بالمجموعة نفسها بفوز كارباج اجدام على فورسكلا بولتافا 1 / صفر.

ورفع أرسنال رصيده في صدارة المجموعة إلى عشر نقاط بفارق ثلاث نقاط أمام سبورتينج لشبونة صاحب المركز الثاني، بينما يتساوى فورسكلا مع كارباج اجدام برصيد ثلاث نقاط لكل منهما.

وشهدت المباراة التي أقيمت على ملعب "الإمارات"، معقل فريق أرسنال، تعرض داني ويلبيك لاعب أرسنال لإصابة في الساق اليمنى بدت خطيرة ، خلال الشوط الأول.

وكاد بيير-إيمريك أوباميانج، الذي شارك مكان ويلبيك، أن يسجل لكنه سدد كرة اصطدمت بالشباك من الخارج.

وأنهى سبورتينج لشبونة المباراة بعشرة لاعبين إثر طرد جيريمي ماثيو في الدقيقة 87 .

وقال بيتر تشيك حارس مرمى أرسنال عقب المباراة "سيطرنا على الكرة بشكل كبير. ولكن المخيب للأمال أننا لم ننجح في التسجيل، حيث كنا نرغب في حسم الفوز بصدارة المجموعة".

وحسم تشيلسي، المتوج بلقب البطولة عام 2013 ، صعوده إلى دور الـ 32 من المجموعة الثانية عشر إثر تغلبه على مضيفه باتي بوريسوف بهدف وحيد سجله أوليفيه جيرو في الدقيقة 53.

وعاند الحظ الفريق البيلاروسي مبكرا في المباراة عندما تصدى القائم لكرة خطيرة سددها دميتري باجا.

وحقق تشيلسي العلامة الكاملة بذلك في مبارياته الأربع الأولى ليتصدر المجموعة برصيد 12 نقطة، لكنه لم يحسم بعد فوزه بصدارة المجموعة، حيث يليه مول فيدي المجري برصيد ست نقاط، بينما تجمد رصيد باتي بوريسوف عند ثلاث نقاط في المركز الرابع بفارق الأهداف خلف باوك سالونيكا.

وحسم مول فيدي مباراته أمام باوك سالونيكا بهدف وحيد سجله جيورجي ميلانوف في الدقيقة 50، لينعش الفريق المجري أماله بشكل كبير في مواصلة المشوار بالبطولة.

أما آينتراخت فرانكفورت، فقد حسم تأهله بانتصار ثمين خارج أرضه حيث تغلب على مضيفه ابولون ليماسول القبرصي 3 / 2 في المجموعة الثامنة التي تأهل منها أيضا لاتسيو بالفوز على مارسيليا الفرنسي 2 / 1.

وتقدم آينتراخت بثلاثة أهداف سجلها لوكا جوفيتش وسيبستيان هيلير وميات جاسينوفيتش في الدقائق 17 و55 و58 ثم رد ليماسول بهدفين سجلهما ايميليو زيلايا في الدقيقتين 71 و90 ، وجاء ثانيهما من ضربة جزاء.

ورفع آينتراخت فرانكفورت، المتوج بالبطولة عام 1980، رصيده إلى 12 نقطة ليتأهل برفقة لاتسيو صاحب المركز الثاني برصيد تسع نقاط، بينما حسم خروج مرسيليا صاحب المركز الأخير برصيد نقطة واحدة وليماسول الذي لم يحصد سوى نقطة واحدة أيضا.

وتقدم لاتسيو أمام مرسيليا بهدفين سجلهما ماركو بارولو وخواكين كوريا في الدقيقتين 45 و55 ثم رد مرسيليا بهدفه في الدقيقة 60 وسجله فلوران توفين.

كذلك حسم باير ليفركوزن الألماني تأهله برفقة زيوريخ السويسري بعد أن انتهت مباراتهما في المجموعة الأولى بفوز ليفركوزن 1 / صفر.

وحسم ليفركوزن المباراة بهدف سجله تين جيدفاج في الدقيقة 60 ، ليعتلي الفريق الألماني صدارة المجموعة برصيد تسع نقاط وبفارق الأهداف فقط أمام زيوريخ، بينما يتساوى لودجوريتس رازجراد البلغاري مع آيك لارناكا القبرصي برصيد نقطتين لكل منهما بعد أن انتهت مباراتهما بالتعادل السلبي.

وكان البطل السابق أندرلخت البلجيكي أول فريق يتأكد خروجه من دور المجموعات هذا الموسم ، بعدما خسر أمام مضيفه فناربخشه التركي صفر / 2 في وقت سابق من مساء الخميس ، ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

وافتتح الفرنسي ماثيو فالبوينا التسجيل لفناربخشه في الدقيقة 71 ثم صنع اللاعب الهدف الثاني للفريق، والذي سجله مايكل فري في الدقيقة 74 من المباراة التي شهدت أيضا طرد زكريا بقالي من صفوف أندرلخت في الدقيقة 79.

وتأكد خروج أندرلخت، المتوج بلقب البطولة عام 1983 تحت مسمى كأس الاتحاد الأوروبي، من دور المجموعات، حيث تجمد رصيده عند نقطة واحدة في المركز الرابع، بينما رفع فناربخشه رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثاني.

وحسم دينامو زغرب الكرواتي صعوده من المجموعة، حيث رفع رصيده في صدارتها إلى 12 نقطة إثر فوزه على سبارتاك ترنافا السلوفاكي 3 / 1.

وظلت المنافسة مفتوحة في المجموعة السادسة، إثر تعادل ميلان مع مضيفه ريال بيتيس 1 / 1 وفوز أولمبياكوس اليوناني على ديديلانجي 5 / 1.

ورفع ريال بيتيس رصيده إلى ثماني نقاط في صدارة المجموعة ويليه أولمبياكوس وميلان برصيد سبع نقاط لكل منهما بينما يتذيل ديديلانجي المجموعة بدون رصيد ليتأكد خروجه من البطولة.

وتقدم ريال بيتيس عن طريق جيوفاني لو سيلسو في الدقيقة 12، ثم تعادل ميلان بهدف للاعب خيسوس سوسو في الدقيقة 62.

وبات ريد بول سالزبورج قاب قوسين أو أدنى من التأهل إثر فوزه على مضيفه روزنبورج النرويجي 5 / 2 في المجموعة الثانية التي شهدت أيضا هزيمة لايبزج الألماني أمام مضيفه سيلتيك الاسكتلندي 1 / 2.

ويتصدر ريد بول سالزبورج المجموعة برصيد 12 نقطة ويليه لايبزيج وسيلتيك برصيد ست نقاط لكل منهما بينما يأتي روزنبورج في المركز الرابع بدون رصيد من النقاط.

وفي المجموعة الحادية عشرة تغلب دينامو كييف على رين 3 / 1 ليتصدر المجموعة برصيد ثماني نقاط وبفارق الأهداف أمام أستانا الكازاخستاني الذي تغلب على ضيفه يابلونك التشيكي 2 / 1.

وسجل الأهداف الثلاثة لدينامو كييف، بنجامين فيربيتش وفيتالي مايكوليتكو وميكولا شابارينكو، في الدقائق 13 و68 و72، بينما كان الهدف الوحيد لرين من نصيب جوردان سيباتشيو وسجله في الدقيقة 89.

أما أستانا، فقد سجل هدفيه في شباك يابلونك، بيدرو مينديز ومادي زاكيباييف في الدقيقتين 18 و88 في حين جاء هدف يابلونك في الدقيقة 40 وسجله ايفان مايفسكي لاعب أستانا بالخطأ في شباك فريقه.

وفي المجموعة العاشرة، تغلب أشبيلية، المتوج بلقب ثلاث مرات متتالية بين عامي 2014 و2016، على مضيفه اكهيسار سبور التركي 3 / 2 ليتصدر المجموعة برصيد تسع نقاط بفارق الأهداف أمام كراسنودار الذي فاز على ستاندر ليج البلجيكي 2 / 1.

وتقدم أشبيلية بهدفين سجلهما مانويل نوليتو ولوريس مورييل في الدقيقتين 12 و38 .

وفي الشوط الثاني، تعادل اكهيسار بهدفين أحرزهما ألفيس مانو وأونور ايك في الدقيقتين 52 و78 قبل أن يخطف ايفير بانيجا هدف الفوز 3 / 2 للفريق الإسباني في الدقيقة 87 .

وحقق أشبيلية الفوز رغم النقص العددي بين صفوفه إثر طرد سيرجي جوميز في الدقيقة 56 لحصوله على الإنذار الثاني.

وفي المباراة الأخرى بالمجموعة، تقدم ستاندر ليج أمام مضيفه كراسنودار بهدف سجله مهدي كارسيلا في الدقيقة 19، لكن الفريق الروسي قلب موازين المباراة لصالحه وحسمها بهدفين سجلهما موجامد سليمانوف وواندرسون كامبوس في الدقيقتين 79 و82.

وفي المجموعة السابعة، اعتلى فياريال الصدارة برصيد ست نقاط إثر تعادله السلبي مع مضيفه رابيد فيينا النمساوي الذي رفع رصيده إلى أربع نقاط في المركز الأخير.

وشهدت المباراة الأخرى انتصارا مثيرا لسبارتاك موسكو الروسي على جلاسجو رينجرز الاسكتلندي 4 / 3 ، ليرفع سبارتاك رصيده إلى خمس نقاط في المركز الثالث بفارق الأهداف خلف جلاسجو.

وشهدت المجموعة التاسعة تعادل جينك مع بشكتاش 1 / 1 ومالمو مع سارسبورج النرويجي بالنتيجة نفسها، ليتصدر جينك المجموعة برصيد سبع نقاط ويليه سارسبورج ومالمو برصيد خمس نقاط لكل منهما، بينما يتذيل بشكتاش المجموعة برصيد أربع نقاط.