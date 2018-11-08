رونالدو: مانشستر يونايتد لم يقدم ما يستحق عليه الفوز

المصدر: رويترز

قال كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس إن فريقه السابق مانشستر يونايتد لم يفعل ما يستحق عليه الفوز 2-1 في تورينو في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الأربعاء.

وأضاف الهداف البرتغالي في مقابلة تلفزيونية "سيطرنا على المباراة وصنعنا عددا أكبر من الفرص ولم نتمكن من استغلال ذلك".

وتابع "مانشستر يونايتد لم يفعل شيئا يستحق عليه الفوز ولم يتعلق الأمر بالحظ فقط لأن كل فريق يصنع حظه. كانت هدية منا".

وهذه أول خسارة ليوفنتوس في 15 مباراة في كل المسابقات منذ انتقال رونالدو من ريال مدريد إلى بطل إيطاليا في يوليو تموز الماضي.

وقال رونالدو الهداف التاريخي لدوري الأبطال "دوري الأبطال بطولة استثنائية ولا يمكن الاسترخاء ويمكن أن يحدث أي شيء".

ومنح رونالدو التقدم ليوفنتوس في الدقيقة 65 بتسديدة مباشرة قبل أن يرد الفريق الإنجليزي بهدفين في آخر خمس دقائق.

وقال رونالدو "لم ألحظ أن الهدف كان مذهلا إلا عندما شاهدته في الإعادة، كنت سعيدا بالهدف لكني شعرت بالإحباط لأنه كان يمكن الفوز بسهولة بثلاثة أو أربعة أهداف".