مانشستر سيتي يقسو على ساوثهامبتون بسداسية

المصدر: د ب أ

استعاد مانشستر سيتي صدارة ترتيب الدوري الانجليزي لكرة القدم، وذلك عقب فوزه الكبير 6 / 1 على ضيفه ساوثهامبتون "الأحد" في المرحلة الحادية عشر للمسابقة.

وارتفع رصيد مانشستر سيتي "حامل اللقب" إلى 29 نقطة في الصدارة، محققاً انتصاره السابع في مبارياته الثماني الأخيرة بالبطولة، في حين تجمد رصيد ساوثهامبتون، الذي تكبد خسارته السادسة في المسابقة هذا الموسم، عند سبع نقاط في المركز السادس عشر "الخامس من القاع".

ورغم الفوز الكبير لسيتي، لكنه تحقق بأقل مجهود، حيث كان بإمكان نجومه الفوز بعدد أوفر من الأهداف لولا لجوئهم إلى الاستعراض في الكثير من الأحيان.

ويأتي هذا الانتصار ليمثل قوة دفع جيدة لسيتي قبل مباراته الهامة مع ضيفه شاختار دونتسيك الأوكراني في الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل، والتي يسعى للفوز بها من أجل تعزيز آماله في التأهل للأدوار الإقصائية في المسابقة القارية.

ولم تصمد شباك ساوثهامبتون سوى ست دقائق فقط، لتتلقى بعدها الهدف الأول لسيتي الذي جاء عبر النيران الصديقة، بعدما أحرز الهولندي ويسلي هوديت مدافع الضيوف هدفا للفريق السماوي.

وواصل مانشستر سيتي فرض هيمنته على اللقاء، ليضيف النجمان الأرجنتيني سيرغيو أجويرو والإسباني ديفيد سيلفا الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 12 و18.

وقلص داني إنغز الفارق بتسجيله هدفا لساوثهامبتون في الدقيقة 30 من ركلة جزاء، لكن رحيم ستيرلينغ أضاف الهدفين الرابع والخامس لأصحاب الأرض في الدقيقتين الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول و67.

واختتم الجناح الألماني ليروي ساني مهرجان الأهداف، بتسجيله الهدف السادس لمانشستر سيتي في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.