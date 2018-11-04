روني يعود لمنتخب انجلترا

المصدر: د ب أ

يستعد النجم الدولي الانجليزي واين روني لارتداء قميص منتخب بلاده للمرة الأخيرة في مسيرته الرياضية، وذلك خلال لقائه مع نظيره الأميركي في الشهر الحالي، حسبما أفادت تقارير إعلامية بريطانية اليوم الأحد.

ويستضيف ملعب "ويمبلي" بالعاصمة البريطانية لندن لقاء المنتخب الانجليزي الودي مع المنتخب الأميركي في 15 نوفمبر الحالي، حيث يعود اللاعب الملقب بـ "الفتى الذهبي"، الذي يتصدر قائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب انجلترا برصيد 53 هدفاً، للعب مع المنتخب الانجليزي مجدداً.

ومن المقرر أن يتم تجميع إيرادات المباراة إلى لصالح مؤسسة واين روني، وفقا لتقارير إخبارية.

ويرجع آخر لقاء لروني "33 عاما" مع منتخب انجلترا إلى نوفمبر عام 2016 خلال فوز المنتخب الانجليزي 3 / صفر على نظيره الاسكتلندي.

وسجل روني 12 هدفا حتى الآن مع فريق دي سي يونايتد الأميركي، الذي انضم إليه في يونيو الماضي، قادما من فريق إيفرتون الانجليزي