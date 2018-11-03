الفيفا يرد بقوة على تقارير إدانة إنفانتينو

المصدر: د ب أ

هاجم الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم السبت، وسائل إعلامية ومسؤولين سابقين في أعقاب التقارير الصحفية التي أشارت إلى أن رئيس الفيفا جياني إنفانتينو فرض نفوذه على ميثاق الأخلاق الجديد بالاتحاد الدولي.

وذكر الفيفا في بيان مطول أن التقارير "كانت محاولة لتقويض القيادة الجديدة للفيفا والرئيس جياني إنفانتينو، والأمين العام فاطمة سامورا".

وأضاف البيان " "ليست مفاجأة أن بعض الذين أطيح بهم أو استبدلوا، أو غير سعداء ، يواصلون بث الشائعات الخاطئة والتلميحات بشأن القيادة الجديدة".

ونشرت مجلة "دير شبيجل" الألمانية أمس الجمعة تقريرا نقلا عن وثائق داخلية، أن إنفانتينو قدم تعديلات على التوجيهات المنقحة للجنة الأخلاقيات المستقلة.

وفي رد على مسودة من فاسيليوس سكوريس، رئيس لجنة الأخلاقيات، اقترح إنفانتينو العديد من التعديلات، وفقا للمجلة الألمانية.