رسمياً.. حسام حسن مدرباً لنادي بيراميدز

المصدر: د ب أ

أعلن نادي بيراميدز بشكل رسمي اليوم الاثنين التعاقد مع التوأمين حسام وابراهيم حسن لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وذكر بيراميدز عبر حسابه الرسمي بشبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" انه تم التعاقد مع حسام حسن لتولي منصب المدير الفني وتوأمه إبراهيم لتولي منصب مدير الكرة.

وكان الثنائي قد تقدم باستقالته من منصبهما في نادي المصري البورسعيدي في وقت سابق اليوم.

وأبدى مجلس ادارة النادي المصري البورسعيدي وبإجماع اعضائه رفضه القاطع للاستقالة التي تقدم بها حسام وَابراهيم حسن.

وذكر المجلس في بيان رسمي أنه: "في حالة انعقاد دائم للتواصل خلال الساعات القليلة المقبلة مع التوأمين حسن لاقناعهما وباقي أعضاء الجهاز الفني بالعدول عن الاستقالة والعودة لقيادة الفريق الأول نحو تحقيق المزيد من الانجازات مثلما كان هو الحال خلال المواسم الثلاثة الماضية.