الإيطالي أنطونيو كونتي مدرباً جديداً لـ "الريال"

المصدر: د ب أ

يعتزم فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، إقالة جولين لوبيتيجي، من تدريب الفريق الملكي، وتعيين الإيطالي أنطونيو كونتي خلفا له، عقب الخسارة المذلة التي تلقاها الفريق 1 / 5 أمام مضيفه وغريمه اللدود برشلونة في قمة مباريات المرحلة العاشرة ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم أمس الأحد.

وذكرت مصادر مقربة من رئيس الريال لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "كونتي هو المدرب القادم بسبب سيرته الذاتية الجيدة، والشيء الوحيد المتبقي الذي يتعين معرفته هو متى سيتخذ الأمر الطابع الرسمي".

ولا يرغب الريال في أن يتولى لوبيتيجي قيادة تدريبات الفريق اليوم الاثنين استعدادا لملاقاة مضيفه فريق مليلية، أحد أندية الدرجة الثالثة يوم الأربعاء القادم في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس ملك إسبانيا، وهو ما يعتبر بمثابة إهانة للمدرب.

المشكلة التي يواجهها الريال حاليا هي أنه في حال تعيين كونتي اليوم، فإن ذلك ربما يجعل الأمر كما لو أنه يأتي كنتيجة "صفقة متفق عليها ولكن تم تأجيلها لبعض الوقت"، وهو ليس بعيدا عن الحقيقة.

وكان بيريز لايزال لديه شكوك حتى الأسبوع الماضي بشأن هوية المدرب الذي سيخلف لوبيتيجي في منصبه، رغم أنه ما كان يأمل في لقاء المدرب الإسباني قبل شهر.

وجاء الفوز الباهت للريال 2 / 1 على ضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي في بطولة دوري أبطال أوروبا، ليؤكد خطط بيريز واعتقاده بأن الفريق بحاجة إلى "فرض الانضباط داخل غرفة خلع الملابس"، حسبما أكد المصدر ذاته.

ومن المتوقع أن يصل كونتي للعاصمة الإسبانية مدريد اليوم، وسيتم تقديمه كمدرب جديد للريال يوم الخميس المقبل، حيث سيتولى سانتياجو سولاري مدرب الفريق الرديف قيادة الفريق أمام مليلية.

اقرأ أيضاً: