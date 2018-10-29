ترجيح وفاة مالك ليستر وابنته في تحطم مروحية

المصدر: Ⅶ لندن- رويترز

رجحت تقارير صحافية، وفاة فيكاي سريفادانابراباه، مالك ليستر، وابنته، و3 أشخاص آخرين، كانوا على متن طائرة هليكوبتر تحطمت، أول من أمس.

وأشار مصدر إلى أنه «لا توجد تفاصيل عن نجاة أي شخص ممن كانوا على متن الطائرة».

وبحسب مصدر مقرب من عائلة مالك ليستر، فإن رجل الأعمال التايلاندي كان متواجداً على متن مروحيته، التي تحطمت أول من أمس بالقرب من ملعب «كينغ باور». وكان فيتشاي متواجداً في الملعب لمشاهدة مباراة ليستر أمام وستهام .

وأشارت الأنباء إلى أن المروحية تحطمت في موقف لاصطفاف السيارات بالقرب من الملعب.

وأعلنت الشرطة أنها تحقق في سبب تحطم المروحية، ودعت الناس إلى التوقف عن التكهّن حول السبب أو هوية المتواجدين عليها، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

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