مالك ليستر سيتي كان على متن الطائرة المحطمة

المصدر: وكالات

قال مصدر مقرب من ليستر سيتي إن رجل الأعمال التايلاندي فيكاي سريفادهانابرابا مالك النادي كان ضمن خمسة أشخاص على متن طائرة هليكوبتر تحطمت بجوار الملعب الخاص بالفريق يوم السبت.

وأضاف المصدر اليوم الأحد أن ابنة فيكاي كانت من ضمن من كانوا على متن الهليكوبتر أيضا إلى جانب طيّارين اثنين اضافة لشخص خامس لم يتم معرفة هويته بشكل فوري.

وتابع المصدر أنه لا توجد تفاصيل مؤكدة عن نجاة أي شخص. وقالت شرطة ليستر إن التحقيقات في حادث تحطم الطائرة ستستمر خلال الأيام المقبلة.

ويحظى فيكاي، وهو أب لأربعة ومؤسس شركة كينج باور إنترناشونال العملاقة للأسواق الحرة، بشعبية كبيرة لدى الجماهير بعد أن اشترى النادي المغمور في 2010 قبل أن يمضي ليفاجئ عالم كرة القدم ويفوز بلقب الدوري الممتاز في 2016.

وفي تايلاند، قال مسؤولون في شركة كينج باور إنه لا يمكنهم التعليق على الحادث أو تأكيد أن فيكاي كان على متن الطائرة عندما خرجت عن السيطرة وتحطمت على بعد أمتار قليلة من أرض الملعب بعد حوالي ساعة واحدة من نهاية المباراة.

وقال المصدر إن الطائرة تحطمت في مرآب سيارات النادي مضيفا أن كلود بويل مدرب ليستر لم يكن على متن الهليكوبتر.

وقال شهود عيان إن الهليكوبتر تجاوزت الاستاد قبل أن تبدأ في الدوران حول نفسها. وسقطت بعد ذلك على الأرض وتحولت إلى ألسنة لهب.

وأبلغ جون بوتشر، الذي كان قريبا من الاستاد وقت الحادث، هيئة الإذاعة البريطانية(بي.بي.سي) أن ابن شقيقه شاهد الهليكوبتر وهي تخرج عن السيطرة بسبب خلل في المروحة الخلفية.

وقال "في ثوان سقطت مثل الحجر على الأرض... لحسن الحظ دارت حول نفسها لفترة والكل ركض. على حد علمنا لم يصب أحد في المرآب بسوء ".

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