اتليتيكو يتصدر الدوري الإسباني بفوزه على سوسيداد

المصدر: رويترز

قفز اتليتيكو مدريد لقمة دوري الدرجة الاولى الاسباني لكرة القدم بانتصار مريح 2-صفر على ارضه على ريال سوسيداد أمس السبت، ما خفف من ألم الهزيمة المذلة 4-صفر أمام بروسيا دورتموند في دوري أبطال اوروبا الاسبوع الماضي.

وأنهى المدافع دييجو جودين حالة الصمت قبل نهاية الشوط الاول، حيث لحق بكرة شاردة أثناء سقوطه على الارض وسددها في الشباك عقب فشل دفاع الضيوف في ابعاد تمريرة من الارجنتيني انخيل كوريا.

وحسم الظهير البرازيلي فيليبي لويس الفوز بعد مضي ساعة، حيث سدد الكرة بقدمه اليمنى في الزاوية العليا بعد ان دخل لمنطقة الجزاء من الجانب الايسر واستطاع التماسك رغم التحام من احد مدافعي سوسيداد.

ويتصدر اتليتيكو جدول الترتيب برصيد 19 نقطة من 10 مباريات على الرغم من ان برشلونة حامل اللقب يمكن ان يقفز للقمة إذا ما فاز على غريمه ريال مدريد في لقاء القمة اليوم الاحد بينما سيتقدم الافيس على اتليتيكو اذا ما فاز على ارضه على فياريال.