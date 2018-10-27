بالفيديو.. "ثنائية" رونالدو تبقي يوفنتوس في صدارة الكالتشيو

المصدر: د ب أ

واصل يوفنتوس صدارته للدوري الايطالي لكرة القدم بتغلبه علي مضيفه إمبولي 2 / 1 في المباراة التي اقيمت بينهما اليوم السبت ضمن المرحلة العاشرة من المسابقة.

وفي الجولة ذاتها فاز اتلانتا على ضيفه بارما 3 / صفر.

تقدم أمبولي في الدقيقة 28 عن طريق فرانشيسكو كابوتو وتعادل كريستيانو رونالدو ليوفنتوس من ضربة جزاء في الدقيقة 54 وعاد رونالدو واحرز الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 70.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 28 نقطة في الصدارة ، فيما تجمد رصيد إمبولي عند ست نقاط في المركز 18.

وحقق يوفنتوس فوزه التاسع في الدوري في حين تعادل في مباراة وحيدة كانت في الجولة الماضية امام جنوه.

وتلقى إمبولي خسارته السادسة في حين فاز في مباراة واحدة وتعادل في ثلاث مباريات.

وفي مباراة أخرى فاز اتلانتا علي بارما 3 / صفر.

احرز ريكاردو جايلولو لاعب بارما هدفا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 55 وعزز خوسيه لويس بالومينو بالهدف الثاني لاتلانتا في الدقيقة 72 وأضاف جيانلوكا مانشيني الهدف الثالث في الدقيقة 80.

ورفع اتلانتا رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثاني عشر فيما تجمد رصيد بارما عند 13 نقطة في المركز الحادي عشر.

وحقق اتلانتا فوزه الثاني علي التوالي والثالث له في الدوري وتعادل في ثلاث مباريات وخسر في أربع مباريات.

فيما مني بارما بخسارته الخامسة هذا الموسم وفاز في أربع مباريات وتعادل في واحدة.