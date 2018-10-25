غوارديولا: لهذا السبب غادرت البايرن

المصدر: د ب أ

اعترف الإسباني جوسيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، بأنه أراد فسخ عقده مع فريقه السابق بايرن ميونخ الألماني لأنه واجه صعوبات في تعلم اللغة الألمانية.

وقال جوارديولا (47 عاما)، في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي": "من الصعب للغاية تعلم اللغة الألمانية. كنت أدرسها لمدة ثلاث أو أربع ساعات صباح كل يوم لأتعرف على قواعدها النحوية. وبعد شهرين، فكرت، وتواصلت مع بايرن وطلبت فسخ العقد".

وأوضح: "إذا كان من الصعب على طفل أن يتعلم اللغة الألمانية، هل يمكنكم أن تتخيلوا مدى صعوبة هذا على رجل في الحادية والأربعين من عمره؟".

وقاد غوارديولا، الذي اعترف خلال المقابلة بأنه رجل عنيد، فريق بايرن من 2013 إلى 2016 قبل بدء مسيرته مع التدريب في إنجلترا.

وقبل توليه تدريب بايرن، تلقى غوارديولا دورة تعليم مكثفة للغة الألمانية حتى يستطيع نقل أفكاره وفلسفته في اللعب إلى اللاعبين الذين يتحدث معظمهم الألمانية".