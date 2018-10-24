يوفنتوس يهيمن على المجموعة الثامنة بالفوز على يونايتد في عقر داره

المصدر: رويترز

فاز يوفنتوس بهدف دون رد على مانشستر يونايتد في أولد ترافورد الثلاثاء ليهيمن على المجموعة الثامنة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعدما حصد تسع نقاط من ثلاث مباريات.

وسجل باولو ديبالا هدفاً في الدقيقة 17 بعد تمريرة عرضية منخفضة من الناحية اليمنى من زميله كريستيانو رونالدو لاعب يونايتد السابق ليحسم نتيجة المباراة لبطل إيطاليا الذي كان يمكنه العودة إلى الديار بنتيجة أكبر.

وأنقذ الاسباني ديفيد دي خيا حارس يونايتد مرماه من سلسلة من الفرص المحققة من بينها محاولة خطيرة من رونالدو في الشوط الثاني.

وسدد بول بوغبا في القائم بالقدم اليسرى من خارج المنطقة في الدقيقة 75 لكن فريق المدرب جوزيه مورينيو عانى لاختراق دفاع يوفنتوس الرائع.