ثنائية في دقيقتين تقود بايرن للفوز 2-صفر على أيك

المصدر: رويترز

سجل بايرن ميونيخ هدفين في دقيقتين ليهزم مستضيفه أيك أثينا 2-صفر اليوم الثلاثاء ويواصل تعافيه من تراجعه في المستوى مؤخراً ويصعد لصدارة المجموعة الخامسة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وهز خابي مارتينيز الشباك بعد مرور 61 دقيقة من حركة بهلوانية وضاعف روبرت ليفاندوفسكي الغلة بعد دقيقتين ليحقق العملاق البافاري انتصاره الثاني في ثلاث مباريات بمجموعته.

وسيمنح هذا الانتصار بايرن المزيد من الثقة بعد فوزه يوم السبت في الدوري الألماني على فولفسبورغ لينهي سلسلة من أربع مباريات دون انتصار في كافة المسابقات ويسكت منتقديه الذين تحدثوا عن بوادر أزمة. وقدم بطل اليونان أداء رائعاً لنحو ساعة لكنه لم يستطع في النهاية مجاراة سرعة وقوة بايرن.