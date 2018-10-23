رونالدو يرد بشكل ساخر على هجوم إيسكو

المصدر: البيان الإلكتروني

عقب كريستيانو رونالدو على تصريحات زميله السابق في ريال مدريد، إيسكو، الذي تحدث عن رحيل البرتغالي عن صفوف ريال مدريد.

وكان ايسكو رد بقوة على سؤال أحد الصحفيين خلال مؤتمر صحفي أمس قبل لقاء فريقه مع فيكتوريا بلزن التشيكي، حول العلاقة بين العقم التهديفي للنادي الملكي مؤخرا وبين رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو عن صفوفه، حيث شن هجوما لاذعا على زميله القديم قائلا: "لا يمكننا أن نظل نبكي على أحد لم يرغب في التواجد هنا".

وجاء رد النجم البرتغالي مختصرا حيث عقب ضاحكا: "جيد جدا.. جيد جدا.. أنك لم تبك."

ويرفض رونالدو الحديث كثيرا عن ناديه السابق، أو عن ملابسات رحيله المفاجئ، في جميع المقابلات أو المؤتمرات الصحفية التي يشارك فيها.

وجاءت تعليقات اللاعبين خلال المؤتمر الصحفي لبطولة دوري أبطال أوروبا، والتي سيستضيف فيها ريال مدريد فيكتوريا بلزن التشيكي، بينما سيواجه يوفنتوس مانشستر يونايتد في "أولد ترافورد".

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