إيسكو: لن نبكي على رحيل رونالدو

المصدر: د ب ا

دافع ايسكو الاركون، نجم نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الاثنين بكل قوة عن مدربه، جولين لبويتيغي، مؤكدا أن الإطاحة بهذا الأخير ستكون ضربا من الجنون.

وقال ايسكو ردا على سؤال أحد الصحفيين له في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم على احتمالات إقالة لوبيتيغي: "نعم، سيكون ضربا من الجنون".

وأضاف: "يجب أن نتركه يعمل، لأنه بالأحرى يجب أن تتم الإطاحة بنا جميعا، وليس المدرب وحده، أثق بأننا معا يمكننا أن نصنع عاما رائعا".

وبتصريحاته هذه، انضم ايسكو إلى قطاع كبير من لاعبي ريال مدريد البارزين للدفاع عن المدرب الإسباني الذي قد يكون أمامه أياما معدودة في منصبه.

ولن يضمن فوز ريال مدريد غدا على فيكتوريا بليزن التشيكي في بطولة دوري أبطال أوروبا، في حال حدوثه، للوبيتيغي البقاء في منصبه، بعدما قاد الفريق إلى تجرع ثلاث هزائم متتالية في المباريات الأخيرة.

وتابع ايسكو قائلا: "نحن أكثر المتضررين من عدم تحقيق الفوز، المسؤولية لا تخص المدرب وحده، لأننا نحن من نسجل الأهداف، يمكننا أن نغير الموقف وسنقوم بهذا".

وأوضح ايسكو أن الكثير مما يثار حول فريقه في الوقت الراهن ليس صحيحا، واستطرد قائلا: "لا أعتقد أن الصحافة لديها القدرة على الإطاحة بأحد المدربين ولكن الجدل الذي تريد أن تخلقه ليس موجودا، نحن نؤمن بما يمكننا أن نقوم به، نحن هادئون للغاية ولدينا ثقة بالمدرب، قد تحدث العديد من الأشياء في المستقبل ولكنني أؤمن بهذا الفريق".

ورد ايسكو بقوة على سؤال أحد الصحفيين حول العلاقة بين العقم التهديفي للنادي الملكي مؤخرا وبين رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو عن صفوفه، حيث شن هجوما لاذعا على زميله القديم قائلا: "لا يمكننا أن نظل نبكي على أحد لم يرغب في التواجد هنا".