صدارة كتالونية مشتركة للدوري الإسباني

المصدر: د ب أ

ارتقى إسبانيول إلى وصافة ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، عقب فوزه 2 / صفر على مضيفه هويسكا اليوم الأحد في المرحلة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة القدم، التي شهدت فوز خيتافي على مضيفه رايو فايكانو 2 / 1، وتعادل إيبار مع ضيفه أتلتيك بلباو 1 / 1.

وارتفع رصيد إسبانيول إلى 17 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف جاره اللدود برشلونة، المتساوي معه في نفس الرصيد، في حين تجمد رصيد هويسكا عند خمس نقاط في قاع الترتيب.

وتقمص بورخا ايجليسياس دور البطولة في المباراة، بعدما أحرز هدفي إسبانيول في الدقيقتين 41 و64، ليقود الفريق الكتالوني لحصد انتصاره الخامس في المسابقة هذا الموسم والثاني على التوالي.

وعمق خيتافي جراح مضيفه رايو فايكانو وتغلب عليه 2 / 1 في وقت سابق اليوم.

وابتعد خيتافي خطوة مهمة عن دائرة الخطر بعدما تقدم من المركز الخامس عشر إلى المركز التاسع رافعا رصيده إلى 12 نقطة.

وظل فايكانو في المركز التاسع عشر قبل الأخير برصيد خمس نقاط بفارق الأهداف فقط عن هويسكا متذيل الترتيب.

وخاض فايكانو ثماني مباريات حتى الآن، حيث فاز في واحدة وتعادل مرتين وخسر خمس مرات.

وتقدم خيتافي بهدف حمل توقيع ديميتري فولكييه في الدقيقة 63 وبعد ثلاث دقائق فقط سجل سيرجيو اكييمي لاعب فايكانو هدفا بطريق الخطأ في مرماه أكد به فوز خيتافي.

وتكفل راوول دي توماس بتسجيل الهدف الوحيد لفايكانو في الدقيقة 74.

وأنهى فايكانو المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد اوسكار تريخو في الوقت بدل الضائع للمباراة.

في المقابل، فرض التعادل الإيجابي 1 / 1 نفسه على لقاء إيبار مع ضيفه أتلتيك بلباو.

ارتفع رصيد إيبار إلى 11 نقطة في المركز الثاني عشر، بفارق ثلاث نقاط أمام بلباو، صاحب المركز السابع عشر (الرابع من القاع)، الذي عجز عن تحقيق أي انتصار للمباراة السابعة على التوالي في البطولة.

وبادر شارليز دياز بالتسجيل لمصلحة إيبار في الدقيقة 17 من ركلة جزاء، غير إن فرحة أصحاب الأرض بالتقدم لم تدم طويلا، بعدما أدرك إينياكي ويليامس التعادل لبلباو في الدفيقة 21.