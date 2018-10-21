برشلونة يتصدر "الليغا" بفرحة منقوصة

المصدر: د ب أ

تصدر فريق برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم بتغلبه على ضيفه إشبيلية 4 / 2 أمس السبت في المرحلة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة القدم، والتي شهدت أيضا سقوط ريال مدريد في فخ الخسارة 1 / 2 أمام ليفانتي، وتعادل أتلتيكو مدريد مع فياريال 1/1، كما تعادل أيضا بلنسية مع ليجانيس 1/1.

وقدم ميسي عرضا قويا قبل خروجه مصابا في الدقيقة 26 حيث صنع الهدف الأول الذي سجله فيليب كوتينيو في الدقيقة الثانية، ثم سجل بنفسه الهدف الثاني في الدقيقة 12، فيما سجل الهدف الثالث لويس سواريز من ركلة جزاء في الدقيقة 63 قبل أن يختتم إيفان راكيتيتش أهداف برشلونة في الدقيقة 88.

فيما جاء هدف إشبيلية الأول في الدقيقة 79 عندما سدد بابلو سارابيا كرة قوية اصطدمت برأس كليمونت لينجليت وغيرت اتجاهها قبل أن تسكن الشباك، وأضاف لويس مورييل الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

ورفع برشلونة رصيده إلى 18 نقطة في صدارة الترتيب بفارق نقطة أمام ألافيس، صاحب المركز الثاني، وبفارق أربع نقاط عن منافسه التقليدي ريال مدريد.

وتوقف رصيد إشبيلية عند 16 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف أمام أتلتيكو مدريد.

يذكر أن هذا الفوز هو الأول لبرشلونة في الدوري الإسباني بعد التعادل في ثلاث مباريات والخسارة في مباراة، وهو الفوز الخامس للفريق بالدوري هذا الموسم مقابل التعادل في ثلاث مباريات والخسارة في مباراة.

فيما تعد هذه الخسارة هي الأولى لإشبيلية بعد الفوز في أربع متتالية، وهي الخسارة الثالثة للفريق في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في خمس مباريات والتعادل في مباراة.أ ف ب