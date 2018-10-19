زيادة عدد الدول المشاركة في بطولة العالم لليد إلى 32 منتخباً

المصدر: د ب أ

أعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد برئاسة المصري حسن مصطفى رسميا، اليوم الجمعة، زيادة عدد الدول المشاركة في بطولة العالم من 24 منتخبا إلى 32، وستحصل قارة آسيا على مقعدين إضافيين، ليصبح إجمالي المقاعد للقارة الأسيوية 7 مقاعد.

كما اتخذ الاتحاد الدولي عددا من القرارات التي من شأنها أن تغير من شكل منافسات لعبة كرة اليد على المستوى العالمي.

وقرر الاتحاد الدولي تطبيق مقترح زيادة عدد المنتخبات بشكل رسمي في بطولة العالم - لكبار السن والشباب من الجنسين - بدءا من 2021 ، بهدف توفير فرصة لمزيد من الدول لاكتساب الخبرة على المسرح الدولي الأكبر، كما تمت مناقشة الإمكانيات المتعلقة بطريقة التأهل لبطولات العالم من مناطق أمريكا الشمالية ومنطقة البحر الكاريبي، بالإضافة إلى أمريكا الجنوبية والوسطى.