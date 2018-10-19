الاتحاد الأوروبي يحذر مورينيو ويغرّم مانشستر يونايتد

المصدر: د ب أ

تلقى جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، تحذيرا، وتم تغريم ناديه ماديا، بعدما وصل الفريق متأخرا إلى مباراته أمام بلنسية الإسباني في دوري أبطال أوروبا خلال هذا الشهر، وهو ما أدى إلى تأخر إنطلاق صافرة بداية المباراة.

وتم تغريم مانشستر يونايتد 15 ألف يورو لوصول الفريق قبل 45 دقيقة فقط من بداية المباراة التي أقيمت يوم 2 أكتوبر الماضي، والتي انتهت بالتعادل السلبي، وفقا لما ذكره الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم الجمعة.

وينبغي على الفرق الوصول قبل 75 دقيقة من بداية المباراة، ولكن مانشستر يونايتد تأخر بسبب حركة المرور، والتي ألقى مورينيو باللوم فيها على عدم وجود مرافقة الشرطة لهم من فندقهم.

وتلقى مارسيلينو مدرب بلنسية تحذيرا أيضا بسبب تأخر انطلاق صافرة بداية المباراة، وتم تغريم ناديه ماديا بشكل بسيط بسبب قيام جماهيره بإشعال الألعاب النارية.

وتم تغريم أندية نابولي وسيسكا موسكو وفيكتوريا بلزن بسبب مخالفات مختلفة في مباريات أخرى.