مارادونا: ميسي يذهب للمرحاض 20 مرة قبل المباراة

المصدر: رويترز

هاجم النجم الارجنتيني دييجو مارادونا مواطنه ليونيل ميسي قائلا إن مهاجم فريق برشلونة الاسباني لكرة القدم ليس قائداً في الملعب ولا يجب اعتباره الأبرز في العالم، فهو يذهب للمرحاض 20 مرة قبل المباراة.

وقال مارادونا، الذي يعتبر الى جانب البرازيلي بيليه أحد افضل اللاعبين على مر العصور، إن ميسي يظهر مع برشلونة بشكل مختلف تماماً عن الأداء الذي يظهر به مع المنتخب الوطني.

وقال مارادونا في مقابلة مع شبكة فوكس سبورتس "لا يجب تقديس ميسي بعد الآن. انه ميسي عندما يلعب لبرشلونة. ميسي يكون ميسي الذي نعرفه عندما يرتدي هذا القميص ويكون ميسي آخر عندما يلعب للأرجنتين".

وأضاف "انه لاعب عظيم لكنه ليس قائدا. من غير المجدي أن تحاول أن تصنع قائداً من رجل يذهب للمرحاض 20 مرة قبل المباراة".

ويشير مارادونا في ذلك الى حالة التوتر الشديدة التي تصيب ميسي قبل المباريات وهو ما يدفعه للتقيؤ قبل بعض المباريات المهمة.

وحصد ميسي (31 عاما) كافة الالقاب الممكنة مع برشلونة ونال جائزة افضل لاعب في العالم خمس مرات.

لكنه يعاني لتقديم نفس الاداء المميز عندما يرتدي قميص الارجنتين.