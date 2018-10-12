"دير شبيغل": لدينا مئات الوثائق التي تدين رونالدو

المصدر: د ب أ

رفضت مجلة "دير شبيغل" الألمانية أمس الخميس، بيان كريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم بأن المستندات المتعلقة بمزاعم قيامه بالاغتصاب "ملفقة بالكامل"، ووصفته بأنه "الطريق المعتاد الذي سلكه رونالدو ومحاموه في الماضي عندما لم يفلح في مواجهة تحرياتنا".

وأكدت المجلة إنها تدعم روايتها قائلة: "لدينا مئات الوثائق من مصادر مختلفة تدعم تقاريرنا.. ليس لدينا أي سبب للاعتقاد بأن هذه الوثائق غير موثوق فيها".

وأعلن بيتر كريستيانسين، المحامي الخاص برونالدو ، في بيان له نشر أول أمس الأربعاء في الولايات المتحدة، إن كل المستندات المتعلقة بمزاعم قيام اللاعب البرتغالي بالاغتصاب "تم تعديلها أو أنها ملفقة بالكامل".

وتزعم كاثرين مايورجا ( 34 عاما) إنها تعرضت للاغتصاب من قبل رونالدو العام 2009، وتتابع محاميتها ليزلي ستوفال الإجراءات المدنية من خلال محكمة في لاس فيجاس.

وفي حين أن رونالدو لا ينكر إقامة "اتفاق متبادل وتسوية" مع مايورجا في العام 2010 ، قال كريستيانسن إن "دوافعه للموافقة على هذا القرار قد تم تحريفها على أقل تقدير".

واضاف: "بعيداً عن أي اعتراف بالذنب أو أي دافع خفي، فقد نُصح السيد رونالدو بحل المزاعم ضده سراً من أجل تجنب المحاولات، مثل تلك التي نشهدها، لتدمير سمعة بنيت بفضل العمل الشاق والقدرة الرياضية والسلوك الصحيح".

ونفى رونالدو من قبل هذا الادعاء، الذي نقلته مجلة "دير شبيغل" الألمانية، ووصفه بالأخبار المزيفة، وقال وكلاؤه إنه سيتخذ كافة الاجراءات القانونية ضد المجلة الاسبوعية.