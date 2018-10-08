وفاة عداءين في ماراثون كارديف البريطاني

المصدر: رويترز

قالت مؤسسة (رن فور ويلز) المنظمة لسباق نصف ماراثون كارديف في بريطانيا إن اثنين من العداءين توفيا بعد إصابتهما بأزمة قلبية.

وأضافت أن فريقا طبيا قام بفحص كل من المتسابقين عند خط النهاية ونقلا إلى مستشفى ويلز الجامعي في كارديف حيث لفظا أنفاسهما الأخيرة فيما بعد.

وهذه أول حالتي وفاة في تاريخ هذا السباق الذي بدأ قبل 15 عاما، والذي أصبح ثاني أكبر سباق نصف ماراثون في بريطانيا.

ولم تُعلن هويتا الشخصين بعد السباق الذي امتد لمسافة 21 كيلومترا يوم الأحد. وذكرت تقارير إخبارية أن نحو 25 ألف شخص شاركوا في السباق وأن عمري المتوفيين 25 عاما و32 عاما.