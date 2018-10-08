الصغير مبابي يسجل 4 أهداف في 14 دقيقة

المصدر: رويترز

أحرز كيليان مبابي الفائز بكأس العالم أربعة أهداف في 14 دقيقة بالشوط الثاني ليقود باريس سان جيرمان للفوز 5-صفر على اولمبيك ليون في مواجهة مثيرة في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم أمس الأحد.

ومدد باريس سان جيرمان المتصدر، الذي يتقدم بالفعل بفارق ثماني نقاط على ليل، بدايته المظفرة للموسم في الدوري إلى تسع مباريات في لقاء أنهى فيه كل فريق الشوط الأول بعشرة لاعبين.

وصمد ليون، الذي اضطر لتغيير اثنين من لاعبيه قبل نهاية الشوط الأول بسبب الإصابة، في الساعة الأولى من اللقاء وسدد في العارضة والنتيجة كانت لا تزال 1-صفر.

وسجل البرازيلي نيمار من ركلة جزاء ليمنح باريس سان جيرمان التقدم في الدقيقة التاسعة، لكن المباراة أخذت منحنى دراميا حين طرد بريسنل كيمبمبي مدافع باريس سان جيرمان في الدقيقة 32 بعد تدخل خطير على تانجي ندومبيلي.

وأعطاه الحكم بطاقة صفراء في البداية، لكنه أبدل قراره بعد استشارة حكم الفيديو المساعد.

وفي الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول طُرد لوكا توسار لحصوله على الإنذار الثاني بسبب مخالفة ضد مبابي ليغادر الملعب مطرودا للمباراة الثانية على التوالي.

وكاد ليون أن ينتزع التعادل في ظروف غير عادية بعد الاستراحة، حين أبعد تياجو سيلفا مدافع باريس سان جيرمان الكرة مباشرة باتجاه مكسويل كورنيه الذي اصطدمت به الكرة ثم ارتدت من العارضة.

كما سدد مبابي، الذي كان مختفيا حتى هذه اللحظة، في العارضة في الهجمة التالية ثم بدأ مهرجان الأهداف بعد ذلك.

وعزز المهاجم البالغ من العمر 19 عاما تقدم باريس سان جيرمان في الدقيقة 61 بتسديدة دخلت المرمى بعد اصطدامها بالقائمين ثم وضع الكرة في الشباك بلمسة بسيطة عقب تمريرة قصيرة من ماركينيوس.

وأكمل ثلاثيته في الدقيقة 69 عندما وضعته تمريرة من نيمار في وضع انفراد، ثم بعد خمس دقائق لاحقة سجل الهدف الخامس بعد كرة مرتدة من دفاع ليون.