هازارد يقود تشيلسي لإسقاط ساوثهامبتون

المصدر: د ب أ

واصل النجم البلجيكي إيدين هازارد ممارسة هوايته في هز الشباك للمباراة الثانية على التوالي في بطولة الدوري الانجليزي لكرة القدم، ليقود فريقه تشيلسي للفوز 3 / صفر على مضيفه ساوثهامبتون اليوم الأحد في المرحلة الثامنة للمسابقة.

وارتقى تشيلسي إلى صدارة المسابقة برصيد 20 نقطة، متفوقا بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه فريقي مانشستر سيتي وليفربول، صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب، اللذين سيلتقيان على ملعب "آنفيلد" معقل ليفربول في وقت لاحق اليوم بالمرحلة ذاتها.

في المقابل، تجمد رصيد ساوثهامبتون، الذي تكبد خسارته الخامسة في المسابقة هذا الموسم والثالثة على التوالي، عند خمس نقاط في المركز السادس عشر.

وافتتح هازارد التسجيل للفريق اللندني في الدقيقة 30، ليعزز موقعه في صدارة ترتيب هدافي المسابقة بعدما رفع رصيده إلى سبعة أهداف.

وتلقى هازارد تمريرة بينية من روس باركلي، ليجد نفسه منفرداً بالمرمى، مستغلا سوء تمركز مدافعي ساوثهامبتون، ليسدد تصويبة متقنة من داخل منطقة الجزاء، على يسار أليكس مكارثي، حارس مرمى ساوثهامبتون، الذي من مرماه لملاقاته.

وواصل تشيلسي فرض سيطرته على مجريات الأمور في الشوط الثاني أيضا، ليضيف باركلي الهدف الثاني في الدقيقة 57.

ونفذ البرازيلي ويليان ركلة حرة، حيث أرسل تمريرة أمامية إلى أوليفيه جيرو، الذي مرر الكرة مباشرة إلى باركلي، الخالي تماما من الرقابة، الذي لم يجد صعوبة في إيداع الكرة داخل الشباك الخالية من حارسها، بعدما تعدت الكرة مكارثي.

واختتم النجم الإسباني ألفارو موراتا أهداف الضيوف، بعدما أحرز الهدف الثالث لتشيلسي في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وتابع موراتا تمريرة ماكرة من هازارد، الذي انطلق بالكرة من الناحية اليمنى، ليسدد المهاجم الإسباني من داخل المنطقة، لحظة خروج مكارثي عليه، لتتهادى الكرة إلى داخل الشباك.